PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem

PKN Orlen przejmie kontrolę nad spółką Ruch i obejmuje 65 proc. akcji spółki - to efekt decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ruchu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji - poinformował we wtorek Orlen. Dodano, że pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.