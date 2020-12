Rok od wybuchu pandemii. Jak dziś wygląda sytuacja w Wuhanie?

Przed pandemią Wuhan był jednym z najszybciej rozwijających się miast w Chinach. Jest ważnym ośrodkiem uniwersyteckim i zagłębiem produkcji motoryzacyjnej. Z powodu lockdownu w pierwszej połowie 2020 roku gospodarka Wuhanu skurczyła się jednak o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Pod koniec stycznia 2020 chińskie władze objęły Wuhan i okoliczne miasta prowincji Hubei bezprecedensową kwarantanną, odcinając je praktycznie od świata. Zamknięto fabryki i biura, a mieszkańcom ograniczono możliwość wychodzenia z domów. Kwarantannę w Wuhanie zaczęto stopniowo łagodzić w marcu, gdy wzrost liczby zakażeń został opanowany.

Trudny powrót do normalności

- Niektóre branże już wróciły do normalności, innym jest trudniej, na przykład przemysłowi tekstylnemu i motoryzacyjnemu. Wiele restauracji zamknięto, bo nie było ich stać na opłacanie czynszu, gdy w czasie lockdownu nie miały żadnych obrotów - mówi właściciel kawiarni, mężczyzna o nazwisku Yan.

Yan podkreśla, że jego kawiarnię i część innych firm zwolniono z opłaty czynszu przez trzy miesiące kwarantanny, ale inne lokale nie miały tyle szczęścia. Wiele z nich stoi teraz zamkniętych.

Epidemia uderzyła również w rynek nieruchomości. - Z każdym dniem jest coraz lepiej, ale ceny wynajmu mieszkań wciąż są o kilkaset juanów niższe niż przed epidemią, a na rynku wtórnym jest wiele mieszkań do wynajęcia - mówi pracownik agencji nieruchomości o nazwisku Wan. Mimo odczuwalnych do dziś skutków gospodarczych lockdownu, Wan ocenia, że decyzja o surowej kwarantannie była właściwa. - Okazała się bardzo skuteczna - zaznacza.

"Biznes w ogóle nie idzie"

- Na płaszczyźnie społecznej życie wróciło już praktycznie całkowicie do normy, ale biznes nadal nie idzie tak dobrze, jak przed epidemią. Ludzie nie mają pieniędzy, więc nie mam tylu pasażerów, co dawniej - mówi kierowca pracujący dla platformy taksówkowej.

- Biznes w ogóle nie idzie! - skarży się z kolei mężczyzna sprzedający dżinsy w pobliżu zamkniętego wciąż targu Huanan, z którym wiązano część pierwszych zakażeń. Według jednej z teorii to na tym targu koronawirus mógł przeskoczyć na człowieka z dzikich zwierząt, którymi tam nielegalnie handlowano.

Na zastój w biznesie nie narzeka natomiast kobieta sprzedająca w Wuhanie herbatę i miód, wyprodukowane na wsi w prowincji Hubei i niezawierające rzekomo żadnych zanieczyszczeń. - Ta epidemia pomaga naszej branży. Teraz wszyscy zwracają uwagę na zdrowe odżywianie - mówi.

Życie codzienne

Obecnie wiele krajów świata wprowadza mniej lub bardziej restrykcyjne lockdowny. W Wuhanie nie ma już natomiast prawie żadnych ograniczeń, ludzie mogą swobodnie wychodzić z domów, spotykać się i podróżować po kraju. Prawie wszyscy zostali co najmniej raz przebadani na koronawirusa w ramach rządowego programu.

Ludzie w Wuhanie mają jednak świadomość, że wirus wciąż może wrócić do miasta, szczególnie w okresie zimowym. Większość osób nadal zakłada w miejscach publicznych maseczki ochronne, w dalszym ciągu są one obowiązkowe w metrze i autobusach. Przy wejściach na osiedla i do niektórych budynków wciąż znajdują się pomieszczenia do kontroli i pomiarów temperatury.

W aptekach nie brakuje obecnie maseczek ochronnych i środków do dezynfekcji. W dalszym ciągu obowiązuje jednak wymóg rejestracji przy zakupie leków przeciwgorączkowych, który wprowadzono w początkowej fazie pandemii, by szybciej wykrywać osoby z objawami zakażenia koronawirusem.

Pierwszy pacjent

Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jaki sposób koronawirus po raz pierwszy zaatakował człowieka. Z informacji publikowanych przez media wynika, że 16 grudnia 2019 roku do Szpitala Centralnego w Wuhanie przyjęto pacjenta cierpiącego na obustronne zapalenie płuc, którego przyczyna była wówczas nieznana. Według niektórych doniesień u pacjentów objawy pojawiły się już 1 grudnia, a nawet w listopadzie.

31 grudnia chińskie władze poinformowały Światową Organizację Zdrowia (WHO) o wykryciu przypadków nieznanej choroby. Zapadła decyzja o zamknięciu targu Huanan. Tymczasem epidemia rozwinęła się w Wuhanie lawinowo, przeciążając służbę zdrowia. Wkrótce przypadki zakażeń zaczęto wykrywać też w innych miastach Chin, a później – także za granicą.

Lokalnym władzom Wuhanu zarzucano później zaniedbania i zbyt późną reakcję na wybuch epidemii, co przyczyniło się do jej rozwoju w kryzys o randze globalnej. Początkowo urzędnicy twierdzili, że wirus raczej nie przenosi się z człowieka na człowieka, a policja karała lekarzy, którzy ostrzegali kolegów po fachu przed wirusem.

Według oficjalnych danych chińskiej państwowej komisji zdrowia w Wuhanie wykryto łącznie nieco ponad 50 tys. zachorowań na Covid-19, a 3869 pacjentów zmarło. Międzynarodowe media opisywały również przypadki osób z objawami zapalenia płuc, które w sytuacji przeciążenia służby zdrowia zmarły w domach lub szpitalach bez oficjalnej diagnozy.

dk/ PAP