Wyciek groźnej bakterii w Chinach. Ponad 10 tys. zakażeń

Do końca listopada na brucelozę przebadano 70 tys. mieszkańców Lanzhou, a u 10 528 z nich wykryto zakażenie – ogłosiły władze miasta. Caixin zauważa, że przypadków jest już więc ponad 50 razy więcej, niż ujawniono w grudniu 2019 roku.

ZOBACZ: Chiny zaostrzyły kontrole mrożonek w obawie przed koronawirusem

Według władz bakteria wydostała się z fabryki szczepionek dla zwierząt latem 2019 roku, ponieważ w zakładzie używano przeterminowanych środków dezynfekujących. Początkowo firma starała się ukryć wyciek, a miejscowi urzędnicy pomniejszali skalę problemu. Nie diagnozowano też chorych, co uniemożliwiło wielu z nich skuteczne leczenie.

Firma zarządzająca zakładem zgodziła się wypłacić ofiarom łącznie 80 mln juanów (45 mln zł) w ramach zadośćuczynienia. Ponad 3,2 tys. osób podpisało już w tej sprawie umowy, opiewające na 24,17 mln juanów, co wskazuje, że dla każdej ofiary przewidziano około 7,45 tys. juanów (4,2 tys. zł) – pisze Caixin, cytując informacje przekazane przez urzędników.

Władze zarządziły badania na większą skalę i nakazały firmie rozpoczęcie rozmów na temat odszkodowań dopiero po publikacji reportażu śledczego przez Caixin we wrześniu br. Dziennikarze ujawnili wtedy, że liczba zakażonych jest znacznie wyższa, niż początkowo informowały władze, a wielu osób nie leczono i wciąż cierpią one na uciążliwe objawy brucelozy.

ZOBACZ: Chiny. Lekarze handlowali organami zmarłych. Bliskim podsuwali fałszywe formularze

Cover Story: Lost amid the Covid-19 pandemic, a year-old outbreak of brucellosis from contamination by a state-owned factory sickened 3,000 in Lanzhou. https://t.co/fkQRi0pfVv