Błąd nauczycieli. Uczniowie poza prestiżowym konkursem

Uczniowie nie zostali zgłoszeni do XLVII Olimpiady Historycznej. O fakcie dowiedzieli się na 3 dni przed pierwszym, ustnym etapem olimpiady. Okazało się, że przewodnicząca komisji szkolnej nie otrzymała zwrotnej informacji po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, tym samym uczniowie widnieją jako niezarejestrowani.

ZOBACZ: Zmarł dyrektor liceum. Chorował na COVID-19

W wyniku błędu dziesięcioro uczestników ma stracić szansę na udział w olimpiadzie. Sprawa została zgłoszona do Ministerstwa Edukacji i Nauki 26 listopada.

Dzień później uczniowie otrzymali oficjalną wiadomość od nauczycieli, że odwołanie się szkoły do organizatorów nie zostało zaopiniowane pozytywnie. Młodzież apeluje do ministra edukacji o spotkanie.

"Walczymy o cofnięcie decyzji"

- Sam nie wiem, co to było, ale najgorsze jest to, że ten błąd systemowy czy ludzki spowodował, że jesteśmy aktualnie poza konkursem - mówi Łukasz Bator, uczeń radomskiego liceum. - Ten system jest taki, że uprzedmiotawia uczniów, którzy w systemie oświaty są przecież najważniejsi - podkreśla licealista, dodając, że uczniowie "walczą o cofnięcie decyzji".

WIDEO: zobacz materiał Karoliny Ziewieckiej

Olimpiada jest dla uczniów szansą na dostanie się na wymarzone studia. Nagrodami za uzyskanie wysokich lokat w konkursie są indeksy na studia w wybranych uniwersytetach. Zdobycie takiego indeksu oznacza przyjęcie kandydata z pominięciem zasad rekrutacji, w tym praktycznie zwalnia z matury.

- To prestiżowa olimpiada, która daje indeksy na wiele uczelni w wielu miastach i daje zwolnienie z matury. To ogromne udogodnienie, pozbawia nas stresu i także jest szansą na liczne benefity finansowe - mówi Filip Barański, drugi z poszkodowanych uczniów.

Licealista podkreśla, że "nie składamy broni, ponieważ to tak ważne, że damy z siebie wszystko, żeby móc się sprawdzić i wykorzystać zdobytą wiedzę".

ZOBACZ: Negował Holokaust. Władze zwolniły dyrektora liceum

Uczniowie czekają na stanowisko ministerstwa. Drugi etap, okręgowy, będzie przeprowadzany w połowie stycznia.

Radomskie Liceum im. Kochanowskiego to jedna z najlepszych szkół średnich według rankingu "Perspektyw", za rok 2020 otrzymało 15 lokatę.

WIDEO - Terlecki nazwał senatora PiS szkodnikiem. Jackowski chce jego odwołania Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/bas/ Polsat News