Zmarł dyrektor liceum. Chorował na COVID-19

Według serwisu legnica.naszemiasto.pl, Jacek Wieczorek zmarł w czwartek (12 listopada) w szpitalu w Zgorzelcu.





Był wieloletnim nauczycielem matematyki, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze oraz radnym miejskim. Kilka dni wcześniej sam poinformował na stronie szkoły, że "niestety i jego dopadł COVID-19".

"Dziękujemy za Pana dobrą energię, gotowość do pomocy, wsparcie radą i doświadczeniem. Dziękujemy za otwartość, z jaką podchodził Pan do naszych pomysłów, za zaufanie, którym nas Pan obdarzył oraz szczerość, z jaką realizował Pan misję w naszej szkole. Pozostawia Pan pustkę, której nie uda się wypełnić" - napisano na profilu szkoły na Facebooku.









Apel o oddawanie osocza

Na profilu Jawor 998 na Facebooku kilka dni temu opublikowano apel o oddawanie osocza. "Pragniemy podziękować Wam za szybką reakcję i udostępnianie Naszego postu o potrzebie leków i osocza. Dzięki Wam udało się te osocze uzyskać" - napisano.

"Na naszą skrzynkę otrzymaliśmy także wiele ofert pomocy dla Pana Jacka. Wszystkie na bieżąco przekazywaliśmy rodzinie. Liczby mówią same za siebie dzięki Wam informacja o potrzebie pomocy dotarła łącznie do 83 016 osób. Apelujemy do wszystkich ozdrowieńców! Oddajcie swoje osocze potrzebującym! Wasze 30 minut na fotelu naprawdę może uratować komuś życie" - podkreślono.

