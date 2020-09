Psycholog w każdej szkole? Tego chcą uczniowie

Jak podaje portal, we wtorek 15 września uczniowie złożyli w Sejmie pierwszych tysiąc podpisów pod projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, przygotowanym przez Fundację na Rzecz Praw Ucznia. Będą więc mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów pod projektem, od momentu zarejestrowania przez marszałek Sejmu komitetu inicjatywy obywatelskiej.

Cytowani przez Prawo.pl inicjatorzy zbiórki podpisów twierdzą, że "około 50 procent uczniów i uczennic w Polsce nie ma dostępu do psychologa w szkole, bo nie jest tam zatrudniony". Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na Rzecz Praw Ucznia wyliczył, że na ponad 20 tys. szkół zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. psychologów.

Polscy nastolatkowie w złej kondycji psychicznej

Według Prawo.pl nienajlepszą kondycję psychiczną polskich nastolatków potwierdza wiele raportów. Ostatni z nich - "Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych", opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF Innocenti Research Center we Florencji pokazuje, że na 38 badanych krajów UE i OECD, Polska zajmuje 31. miejsce w rankingu jakości życia dzieci.

Portal cytuje dane z raportu, zgodnie z którymi na 100 tysięcy polskich dzieci w wieku 15-19 lat prawie dziewięcioro popełnia samobójstwo. Najgorsza sytuacja jest na Litwie (18,2), w Nowej Zelandii (14,9) i Estonii (13,9), a najlepsza w Grecji (1,4).

W opinii ekspertów cytowanych przez Prawo.pl sytuacja najmłodszych znacząco się pogorszyła z powodu pandemii koronawirusa i jej skutków. - Jeśli w krótkim czasie nie podejmiemy zdecydowanych działań, wiele dzieci może nie mieć szansy na wykorzystanie swojego pełnego potencjału i zostać w tyle za rówieśnikami - mówi Marek Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska.

Norwegia, Islandia i Finlandia znajdują się na podium, jeśli chodzi o politykę społeczną prowadzoną przez poszczególne kraje, uwarunkowania ekonomiczne oraz stan środowiska. Polska zajęła bardzo dobrą, 13. pozycję na 41 analizowanych krajów, dla których były dostępne dane porównawcze. Najgorzej wypadły Meksyk i Turcja.

Konieczne reformy w psychiatrii

Niedawno ukazał się również raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Według NIK wymaga on wielu zmian. Lekarze, poradnie i szpitalne oddziały psychiatryczne rozłożone są nierównomiernie. Dostęp do nich zależy od miejsca zamieszkania. Profilaktyki, czyli tego, co najważniejsze nie ma - cytuje wyniki badań NIK Prawo.pl.