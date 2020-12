Gdy 90-latek pracował nad maszyną do szycia, zaatakował go nożownik. Przystawił do szyi ostre narzędzie i zażądał, by senior dał mu pieniądze. Wtedy łódzki krawiec wyrwał nóż, a następnie odepchnął napastnika. Dzień później 48-latek był już w rękach policji. Okazało się, że kilka godzin przed atakiem pożyczył drobną kwotę od mężczyzny, któremu groził.