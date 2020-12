Bortniczuk: cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera

- Polityki zagranicznej nie powinno wykorzystywać się do ataku na rząd - ocenił w "Gościu Wydarzeń" Kamili Bortniczuk z Porozumienia. Marek Sawicki zapewnił, że PSL wspiera premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach unijnego budżetu. - Jako konserwatyście bliżej mi do prawicy, niż do lewicy - zadeklarował Sawicki.

Dyskusję zdominował temat nowego unijnego budżetu i groźby weta ze strony Polski.

- Polityki zagranicznej nie powinno wykorzystywać się do ataku na rząd. Można by bić na alarm, gdyby któryś z polityków Zjednoczonej Prawicy mówił, że jest za wyjściem Polski z UE, za sojuszem z Rosją. My staramy się realizować naszą taktykę negocjacyjną - tłumaczył Kamil Bortniczuk. - Chcemy tylko, żeby dobrze wynegocjowany budżet był możliwy do konsumpcji na poziomie, który ma służyć rozwojowi Polski, polskich samorządów, przedsiębiorstw, polskich rodzin - dodał.

ZOBACZ: "Scenariusz negocjacji pisany cyrylicą". Budka apeluje do premiera

- Nie jestem za porównywaniem UE do Rosji, a Brukseli do Moskwy, ale też nie zgadzam się z wypowiedziami, które dziś usłyszałem od przewodniczącego Budki, który mówił, że rząd realizuje scenariuszy pisany cyrylicą - przyznał Marek Sawicki z PSL.

Sawicki: normalna opozycja może porozumieć się z rządem

Sawicki zwrócił się bezpośrednio do Bortniczuka. - W maju udało nam się zablokować niekonstytucyjne wybory prezydenckie, była współpraca. Okazało się, że ta opozycja normalna, konstruktywna, może porozumieć się z częścią rządową i wprowadzić normalne wybory w normalnym trybie. Dzisiaj zachęcam, żebyście stanęli jasno po stronie premiera Morawieckiego, choć on się zmienia i powiedzieli radykałowi Zbigniewowi Ziobrze: niech nie przeszkadza panu premierowi w dokończeniu tych negocjacji - mówił Sawicki, dodając przy tym, że "premier przestraszył się Ziobry".

ZOBACZ: Oświadczenie majątkowe wicepremiera Kaczyńskiego: 129 tys. zł oszczędności

- Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera - przyznał Bortniczuk. Jego zdaniem, premier mówi o wecie nie dlatego, że takie jest oczekiwanie Zbigniewa Ziobry, ale ze względu na działania unijnych polityków, którzy "zmienili ustalenia z lipca".

Wideo: Kamil Bortniczuk i Marek Sawicki w "Gościu Wydarzeń"

- Premier ma jeszcze kilka dni, wierzę, że do tego uzgodnienia dojdzie - zadeklarował Sawicki. - Panie premierze, nie ma co siedzieć w Polsce, nie ma co dyskutować z Orbanem, bo on jest po innej stronie - mówił poseł PSL.

ZOBACZ: Spotkanie Morawiecki-Orban. "Jesteśmy otwarci na nowe propozycje"

- Sojusz z Węgrami jest silny, walczymy w interesie każdego kraju, walczymy, żeby w Europie respektowana była ogólna zasada pewności prawa - podsumował Bortniczuk.

Nowy RPO

Sawicki przyznał, że prowadzi rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością ws. wybory nowego rzecznika praw obywatelskich. - Nie rozmawiam z samym prezesem - zaznaczył.

ZOBACZ: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Kiedy nowy termin?

- Proponujemy, nie tylko PiS-owi, ale i opozycji, żeby w tej chwili, kiedy kolejne dwa razy nie wybrano rzecznika praw obywatelskich, kandydatów zgłosiły rady wydziałów przynajmniej uniwersytetów i wtedy niech Prezydium Sejmu wybierze 3-5 kandydatów i zaproponuje ich Sejmowi - zaproponował.



Do tej propozycji pozytywnie odniósł się Kamil Bortniczuk. - Czuję dobre intencje. Układ sił w Sejmie i Senacie jest taki, że trzeba szukać porozumienia - zaznaczył. - Jesteśmy w stanie się porozumieć, pytanie, czy to powinien być kandydat z polityki czy spoza świata politycznego - zastanawiał się.

Szczepionka przeciwko COVID-19

Marek Sawicki zadeklarował, że będzie chciał zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Przyznał, że chciał się zaszczepić także na grypę, jednak zabrakło dla niego szczepionki.



- Na pewno nie będę się pierwszy ustawiał w kolejce, bo wiem, że są osoby, które znacznie bardziej ich potrzebują - zadeklarował Bortniczuk.

WIDEO - "Boję się o pana polityczną przyszłość". Poseł Lewicy do wiceministra Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/jo/ Polsat News