Koniec koalicji PSL i Kukiz'15. "Klub podziękował nam za współpracę"

- Władze partii jednogłośnie uznały, że nie możemy kontynuować współpracy ze środowiskiem Kukiza; jesteśmy za silną obecnością Polski w UE; są tutaj zbyt daleko idące różnice - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

W czwartek w Sejmie odbył się klub Koalicji Polskiej.

Po ponad 30 minut od rozpoczęcia posiedzenia Paweł Kukiz wraz z trójką swoich posłów: Stanisławem Tyszką, Pawłem Szramką i Jarosławem Sachajko opuścił salę.

- Decyzję Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego klub PSL-u - Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - oświadczył dziennikarzom Kukiz. Polityk przyznał, że takiej decyzji się spodziewał. - Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić - mówił.

Kukiz zadeklarował, że będzie zakładał własne koło.

Sporne głosowanie

Sejm przyjął w zeszły czwartek uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwała m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz15, wśród nich Paweł Kukiz. Politycy Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli także kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klub PSL ws. koalicji z Kukiz'15

W czwartek o godz. 17 rozpoczęło się posiedzenie klubu Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz15). - Chcemy porozmawiać o tym, czy wszyscy jesteśmy gotowi budować racjonalne, europejskie centrum, czy część klubu woli głosować wspólnie ze Zbigniewem Ziobro - mówił rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Na pytanie, czy na posiedzeniu klubu zostanie podjęty temat dotyczący posłów Kukiz15, którzy - jak donoszą media - prowadzą rozmowy z politykami partii rządzącej o ich przejściu do klubu PiS, Motyka odparł: "Mamy wspólny, federacyjny klub, więc myślę, że na pewno będzie przynajmniej część dyskusji poświęcona temu, jak głosował klub przez ostatni czas".

Pytany, czy brane jest pod uwagę wykluczenie tych posłów z klubu, Motyka powiedział: "To zobaczymy". - Najważniejsza jest dyskusja i najważniejsze jest to, aby porozmawiać, skąd te rozbieżności. Porozmawiać o tym, czy wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby budować racjonalne, europejskie centrum, czy część klubu woli głosować wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro - podkreślił rzecznik PSL.

