Roczne dziecko zastrzelone w Kanadzie. Policja próbowała zatrzymać ojca

W czwartek rano funkcjonariusze odebrali wezwanie do rodzinnej kłótni. Świadkowie mówili, że podczas awantury doszło do grożenia bronią palną. Donieśli także o potencjalnym porwaniu rocznego chłopca przez jego 33-letniego ojca. Matce dziecka wraz z drugim synem i terapeutą udało się uciec do domu jednego z sąsiadów.

Samochód ojca dziecka został namierzony na jednej z miejskich dróg. Podczas próby zatrzymania kierowca nie zareagował na komunikaty policjantów i uderzył w radiowóz. Jeden z funkcjonariuszy, który stał obok pojazdu, został ranny.

W reakcji na niebezpieczeństwo, trzech policjantów zaczęło strzelać w kierunku auta 33-latka.

- W środku pickupa, na tylnym siedzeniu siedział roczny chłopiec. Został postrzelony z broni palnej. Zmarł na miejscu - przekazano w komunikacie Specjalnej Jednostki Dochodzeniowej (Special Investigations Unit - SIU), która zajmuje się wyjaśnieniem sprawy.

33-letni ojciec chłopca został postrzelony i do szpitala trafił w ciężkim stanie. W szpitalu znalazł się także funkcjonariusz potrącony przez ściganego przez policję mężczyznę. Życiu mundurowego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja na razie nie potwierdza, czy to pocisk z broni funkcjonariusza zabił chłopca. Służby przekonują, że jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków. Dokładne okoliczności zdarzenia ma zbadać komisja złożona ze śledczych sądowych i eksperta od wypadków drogowych.

Po wypadku odbyła się sekcja zwłok dziecka. Policja nie otrzymała jeszcze jego wyników badania.

As a result of a tragic incident today, one child is dead and two others significantly injured. I ask that @SIUOntario and @YRP be given time to investigate, without speculation on the events as they unfolded. Our thoughts & prayers are with those that are suffering today. https://t.co/wIdB2mXWYr