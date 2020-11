Miejscowość Khatmia leży przy granicy z Nepalem. Informację o znalezieniu dziecka przekazały w zeszłym tygodniu lokalne media, a nagranie z akcji ratunkowej opublikowała brytyjska agencja SWNS.

Na wideo widać, że dziecko zostało przysypane dużą ilością ziemi, kamieni i roślin. Chłopczyk leżał bezruchu, a nad powierzchnię wystawała jedynie jego ręka, noga oraz część twarzy.

Mieszkańcy wioski, którzy pojawili się na miejscu wydobyli dziecko na powierzchnię i zawinęli w koc. Następnie chłopiec został przewieziony do szpitala. Udało się go uratować, otrzymał również tymczasowe imię - Deepak.

Newborn baby rescued by shocked locals after being buried alive in field in Indiahttps://t.co/YUC2DetmXV