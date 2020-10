Aktor zastrzelony. Był znany z filmów Spike'a Lee

"Z głębokim żalem informuje o tragicznym morderstwie naszego ukochanego brata Thomasa Jeffersona Byrda, do którego doszło zeszłej nocy w Atlancie" - poinformował Lee na Instagramie.

ZOBACZ: Nie żyje Michael Lonsdale. Aktor był znany z Bonda i "Dnia Szakala"

Lokalna policja potwierdziła relację Lee. Ciało 70-letniego aktora znaleziono na Belvedere Avenue. Miał wiele ran postrzałowych, wszystko wskazuje na to, że był odwrócony plecami do napastnika.

Policja sprawdza dokładne okoliczności śmierci aktora.

Spike Lee zamieścił na Instagramie zdjęcie Byrda z filmu "Ślepy zaułek". Przypomniał, że grał on również w jego siedmiu innych filmach: "Chi-Raq", "Da Sweet Blood of Jesus", "Red Hook Summer", "Gra o honor", "Autobus", "Wykiwani" oraz "Dziewczyna nr 6". Aktor zagrał także role epizodyczne m.in. w filmach "Ray" i "Desperatki".

"Wszyscy składajmy kondolencje jego rodzinie. Pokój jego duszy" - napisał reżyser.

Na śmierć Byrda zareagowała również m.in. zdobywczyni Oscara Viola Davis.

Oh no!!! 2020! Whaaattt!!! Loved working with you Byrd. What a fine actor you were. So sorry your life ended this way. Praying for your family. So very sorry.💔💔💛💛💛https://t.co/R9YxP4gNW4