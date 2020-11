Według danych resortu zdrowia, nowe przypadki zakażenia pochodzą z województw: wielkopolskiego (1574), mazowieckiego (1413), pomorskiego (978), śląskiego (977), łódzkiego (838), dolnośląskiego (781), zachodniopomorskiego (780), kujawsko-pomorskiego (623), warmińsko-mazurskiego (618), lubelskiego (616), małopolskiego (440), opolskiego (432), lubuskiego (373), podkarpackiego (339), podlaskiego (307), świętokrzyskiego (270).

Mamy 11 483 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: wielkopolskiego (1574), mazowieckiego (1413), pomorskiego (978), śląskiego (977), łódzkiego (838), dolnośląskiego (781), zachodniopomorskiego (780), kujawsko-pomorskiego (623), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 29, 2020

21 059 chorych na COVID-19 przebywa w szpitalach, 2 100 z nich podłączonych jest do respiratorów – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też, że dotąd wyzdrowiało 559 429 zakażonych koronawirusem.

W ciągu doby wykonano ponad 24,6 tys. testów na koronawirusa - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 24,6 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/siIzCpx7mk — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 29, 2020

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano łącznie 39 224 łóżka i 3 081 respiratorów. W szpitalach przebywa 21 059 zakażonych, a 2 100 z nich jest pod respiratorem. Wynika z tego, że dla pacjentów z COVID-19 pozostaje 18 165 wolnych łóżek i 981 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 286 117 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 11 998 osób. Wirus, z którym walczy cały świat

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznane przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

ms/ polsatnews.pl