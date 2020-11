Największy sukces polskiego golfa w historii

Pierwszy raz w historii krajowego golfa Polak przystępował do finałowej rundy zawodów pierwszoligowego European Tour z pozycji lidera. W trudnych warunkach, przy silnym wietrze zapowiadającym zmianę pogody nad polem położonym przy Parku Narodowym Krugera, nie udało mu się utrzymać prowadzenia.

Łącznie 27-letni Meronk wykonał przez cztery dni zawodów 278 uderzeń - w kolejnych rundach notował 65, 66, 71 "strzałów", a w finałowej naliczył ich 76, co sprawiło, że ostateczny wynik to -10 względem normy/par pola. Taki sam rezultat odnotowali Anglik Richar Bland, Amerykanin Sean Crocker oraz Jayden Schaper z RPA, zatem czwórka golfistów podzieli się nie tylko miejscem w klasyfikacji, ale także nagrodą finansową.

Rok młodszy od Polaka Bezuidenhout wygrał sumą -14, po tym jak w niedzielę popisał się przejściem 18-dołkowego pola o normie 72 w 69 uderzeniach (we wcześniejszych dniach zapisał na karcie 69, 68, 68).

Dzięki dobremu występowi w RPA, Polak ma bardzo duże szanse na wyjazd na igrzyska olimpijskie w Tokio.

- Warunki były dzisiaj bardzo trudne, wiatr mocno wpływał na lot piłki, trzeba było inaczej dobierać kije niż w poprzednich rundach. Wziąłem sobie do serca rady, że na tym polu warto wtedy grać jak na słynnej Auguście, czyli zachowawczo. Jestem bardzo szczęśliwy, ta wygrana wiele dla mnie znaczy - powiedział Meronk organizatorom zaraz po rundzie, transmitowanej m.in. w Golf Channel Polska.

"It's still a solid week, the best of my career so far."@AdrianMeronk is taking the positives from his runner-up finish at the #DunhillChamps pic.twitter.com/0ubydIq6rG