Agnieszka Ścigaj została posłanką niezrzeszoną

W piątek była posłanka klubu Koalicja Polska (PSL-Kukiz'15) poinformowała w rozmowie z PAP, że rozważa, aby po rozpadzie współpracy PSL-u i Kukiz'15 zostać posłanką niezrzeszoną. Z kolei w sobotę na Facebooku Ścigaj potwierdziła, że podjęła już taką decyzję.

ZOBACZ: Zakaz korzystania z telefonu na pasach? "Zbyt daleko idące wnioski"

"Dziś w 102. rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety, podjęłam również własną decyzję polityczną. Zawsze byłam niezależna, ale od dziś staję się formalnie" - napisała posłanka. Ścigaj dołączyła również krótki film, w którym mówi o powodach swojej decyzji i zaprosiła wszystkie chętne do współpracy środowiska do kontaktu z nią.

- Czasem ubolewam, myślę, że tak jest i w tym przypadku, że męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym - oceniła posłanka, nawiązując do rozpadu współpracy PSL i Kukiz'15, do którego doszło w tym tygodniu.

Koniec współpracy

Ludowcy poinformowali w czwartek, że zakończyli współpracę z politykami Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej m.in. z powodu głosowań, w których poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

Uchwała wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i pięciu posłów Koalicji Polskiej związanych z Pawłem Kukizem, poza Agnieszką Ścigaj.

ZOBACZ: Paweł Kukiz: Strajk Kobiet został upolityczniony jak KOD

Posłanka zachęcała natomiast w swoim sobotnim wpisie do zaangażowania się w politykę. - Liczę, że kobiece zaangażowanie w polską politykę, do którego zachęcam wiele kobiet, spowoduje, że wspólny dialog, rozwiązywanie problemów to będzie priorytet, który będzie przyświecał każdemu politykowi - dodała.

Zrezygnowała z diety poselskiej

Ścigaj poinformowała również, że w związku z trwającym kryzysem miesiąc temu podjęła pracę zawodową i zrezygnowała z diety poselskiej.

- Nie jestem już posłem zawodowym. Uważam, że w tej sytuacji, w której Polska się znajduje - wszystkie ręce na pokład i każdy powinien dołożyć jakąś cegiełkę, abyśmy wspólnie wyszli z kryzysu - powiedziała była posłanka Kukiz'15.

ZOBACZ: Rozpad Koalicji Polskiej. PiS nie wyklucza współpracy z Kukizem

Koalicja Polska po odejściu posłów związanych z Kukizem będzie nazywała się Koalicja Polska PSL-UED-Konserwatyści. W szeregach klubu zostanie 24 posłów.

WIDEO - Zakażenie koronawirusem u dzieci. Nowe powikłania po przebyciu Covid-19 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP