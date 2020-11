Refundacja kosztów wizyt prywatnych. PSL przygotowuje projekt

PSL zapowiada przygotowanie projektu ustawy zakładającego, że każdy, kto pójdzie prywatnie do lekarza będzie miał prawo zrefundować koszt tej wizyty z NFZ. "To jest klucz do wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce" - podkreślił w środę poseł PSL Dariusz Klimczak.

Klimczak mówił na konferencji prasowej w Sejmie, że prywatny system ochrony zdrowia powinien był włączony do powszechnego leczenia. - Każdy, kto nie dostanie się do lekarza na NFZ powinien mieć możliwość zrefundowania swojego rachunku u prywatnego lekarza - zaznaczył poseł.

- Przygotowujemy projekt ustawy, który włącza prywatną służbę zdrowia do powszechnego lecznictwa; każdy kto pójdzie do prywatnego lekarza będzie miał prawo zrefundować swój rachunek przez NFZ. To jest klucz do wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce - podkreślił Klimczak.

Projekt w przygotowaniu

Jak dodał, projekt ustawy zostanie niebawem przygotowany i zaprezentowany przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Klimczak zaprosił inne ugrupowania i stronę rządową do konsultacji projektu, zadeklarował gotowość do modyfikacji jego zapisów.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 24 tys. 692 osób, zmarło 373 chorych. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku epidemii.

laf/ PAP