"Jeśli wielkie magazyny i mainstreamowe media wciąż będą obracać się wyłącznie w ukutych przez patriarchat wzorcach, to nie jest to rewolucja, którą właśnie tworzymy" - napisała w mediach społecznościowych aktywistka i performerka Karolina Micuła, odnosząc się do okładki "Vogue Polska" z Anją Rubik. Modelka pozuje tam nago, charakteryzacją nawiązując do Strajku Kobiet.

Od czwartku w kioskach i salonach prasowych możemy znaleźć najnowszy numer magazynu "Vogue Polska", okładką nawiązujący do Strajku Kobiet.

Przedstawione zostały jej trzy wersje. Na każdej widnieje Anja Rubik. Modelka jest naga, ma związane czerwoną tkaniną ręce oraz błyskawicę na policzku w tym samym kolorze. Z kolei na innej fotografii Rubik - również naga - trzyma w ręku odpaloną racę.

Na trzech okładkach wybija się napis "Siła kobiet".

Rubik sfotografowała się sama

"Świąteczny numer poświęciliśmy sile kobiet, a stworzenie sesji okładkowej powierzyliśmy supermodelce i, a może już przede wszystkim, aktywistce Anji Rubik. Sfotografowała się sama, z atrybutami bliskimi dziś sercu milionów rodaczek. Jesteśmy z Wami" - napisał redaktor naczelny "Vogue Polska" Filip Niedenthal.

"Chciałam, aby sesja oddała nasz bunt i naszą siłę. W głównej roli obsadziłam kobietę jak ze zdjęć Helmuta Newtona. Na fotografii jestem naga. W systemach patriarchalnych ciało kobiety jest seksualizowane, jest czymś złym i nieprzyzwoitym. Nagość stała się więc symbolem kobiecej rewolucji" - tłumaczyła Anja Rubik.

"Po co drę się do szczekaczki?"

Pomysł redakcji wywołał poruszenie wśród internautów. Wielu z nich udostępniała okładki w mediach społecznościowych, wyrażając poparcie dla tej idei.

Nie zabrakło jednak krytycznych głosów. Aktywistka Strajku Kobiet i performerka Karolina Micuła w - opublikowanym na Facebooku poście - przytoczyła słowa innej aktywistki Dominiki Kasprowicz.

"Właśnie przeczytałam pod zdjęciem nagiej Anji Rubik z flarą na insta Vogue.pl, że »robiąc tę sesję zdjęciową na okładkę magazynu sławna modelka dołączyła TYM SAMYM do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet«. Kuźwa, to po jaki wuj ja się szlajam po tych ulicach, drę do szczekaczki, zbieram kolejne zarzuty, które za chwilę się skończą nie wiadomo jakim wyrokiem w sądzie, po co się szarpię z policjantami, przyjmuję gaz na twarz, pałą po plecach, po co te min 10 godzin dziennie na mesie i telefonie, żeby skoordynować, zsieciować aktywistki, jak to wystarczyło sobie przed lustrem półnagie zdjęcie »rewolucyjne« strzelić" - czytamy.

"Co innego, gdyby dali na okładkę aktywistki strajku, dziewczyny, kobiety, których rozebranie się by było istotnie jakąś formą protestu. Ale nie modelkę, która półnagie i nagie zdjęcia robi od lat" - dodała.

"Dlaczego »Vogue Polska« nie ma szacunku do naszej rewolucji?"

Micuła zgodziła się z tymi słowami.

"Jeśli wielkie magazyny i mainstreamowe media wciąż będą obracać się wyłącznie w ukutych przez patriarchat wzorcach (tyczy się to również zapraszania do programów publicystycznych samych cis mężczyzn, którzy mają debatować o prawie do aborcji dla osób z macicami), to TO NIE JEST REWOLUCJA, KTÓRĄ WŁAŚNIE TWORZYMY. Nasza rewolucja jest rewolucją nie tylko polityczną, ale i społeczną, i kulturową. Dlaczego »Vogue Polska« nie ma szacunku do naszej rewolucji?".

Kobieta uważa, że na okładce "Vogue Polska" - zamiast topmodelki - powinna widnieć choćby Marta Lempart - liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Wywiad z nią znalazł się w środku magazynu.

"Dlaczego duże pisma boją się Kobiety o nienormatywnej urodzie, która w dodatku lubi siebie i w pełni akceptuje? (…) I wreszcie - dlaczego CIĄGLE KTOŚ (media) przypisują dokonania Aktywistek Strajku Kobiet innym osobom?" - pytała Micuła.

W kolejnym poście opublikowała propozycje alternatywnych okładek. Na zdjęciach widać kobiety biorące udział w protestach na ulicach polskich miast.

Podała także przykład brytyjskiego wydania magazynu. Na jednej z kilku okładek lipcowego numeru znalazła się położna Rachel Millar. Zdjęcia przedstawiały kobiety pracujące na pierwszej linii frontu w czasie pandemii koronawirusa - pracownicę supermarektu (w hijabie) czy motorniczą metra.

Protesty w całym kraju

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją, w całym kraju odbywały się wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Do tej pory wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

