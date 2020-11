Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Synagoga Yetev Lev w nowojorskim Williamsburgu została ukarana grzywną w wysokości 15 tys. dolarów za zorganizowanie w czasie pandemii Covid-19 ślubu z udziałem tysięcy ludzi - poinformował we wtorek burmistrz Bill de Blasio.

"Wiemy, że był ślub. Wiemy, że był za duży. Nie znamy dokładnej liczby, ale cokolwiek to było, było to za duże (…) Wygląda na to, że starano się ukryć to, co się dzieje, i dlatego jest to tym bardziej niedopuszczalne" - powiedział dziennikarzom de Blasio.