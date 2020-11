Bonifikaty za oddane osocze. Premier o szczegółach

Müller pytany był w środę w Polsat News, czy planowane jest forma ulg lub bonifikat dla tzw. ozdrowieńców, którzy oddają osocze. - Chcemy przedstawić w najbliższym czasie informacje na temat dodatkowych zachęt do tego, aby faktycznie osoby, które są ozdrowieńcami dzieliły się osoczem - odpowiedział rzecznik rządu.

ZOBACZ: Stoki otwarte, ale z restrykcjami. Rzecznik rządu wyjaśnia

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że powstają przepisy, które będą premiowały osoby honorowo oddające osocze. Chodzi o to, by mogły one korzystać z tym samym uprawnień co osoby oddające krew – powiedział Andrusiewicz. Osocze wykorzystywane jest w terapiach leczenia chorych na COVID-19.

Z szacunkowych danych wynika, że dotąd osoby, które przechorowały COVID-19, dokonały w Polsce 5,2 tys. donacji osocza. Pobrano ponad 9,5 tys. jednostek osocza. Oznacza to, że podano je w terapii około ośmiu tysiącom osób. Nie zawsze jednej osobie podaje się tylko jedną jednostkę osocza.

WIDEO - Wenezuelski olimpijczyk przesiadł się na rower i karmi Polaków Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ polsatnews.pl, PAP