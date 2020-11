Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 23 listopada

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 002 zakażeniach, jest to najmniejsza liczba od początku listopada. To drugi z rzędu niski dobowy wynik - w niedzielę przybyło 18 467 zachorowań. Zmarło kolejnych 156 osób. GIS przedstawił dane o zagubionych przypadkach. Prezydent oddał osocze i apelował do ozdrowieńców o ten sam gest. Raport Dnia.