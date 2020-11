- Pomimo tendencji zmniejszania nowych przypadków, jesteśmy daleko od strefy komfortu. Dzienna liczba zachorowań na poziome 10-15 tys. to ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Po drugie mamy bardzo dużą liczbę zgonów. To najtrudniejsze zagadnienie - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w środę. Ocenił, że trzecia fala pandemii to "realne zagrożenie".