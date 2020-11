Policjanci mieli śledzić córkę Giertycha. "Nękacie mi dzieci dranie?"

Według Barbary Giertych, w poniedziałek policjanci śledzili jej córkę - Marię - w nieoznakowanym samochodzie. Następnie mieli zablokować jej wyjazd z parkingu i "podjąć próbę przesłuchania bez żadnego trybu".

"Policjanci działali na zlecenie prokuratury w Poznaniu. Miarka się przebrała! Składamy zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez policjantów" - dodała w następnej wiadomości. Giertych za pomoc podziękowała adwokatowi Jackowi Dubois.

Pierwszy wpis adwokat został udostępniony zarówno przez Marię, jak i jej męża. "Nękacie mi dzieci dranie? Odpowiecie za to" - skomentował mecenas.

Może wrócić do pracy

Adwokat Roman Giertych jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Podejrzanym w sprawie przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy.

We wtorek adwokat poinformował, że "Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec mnie przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu". Oznacza to, że może wrócić do wykonywania zawodu.

"Oczywiście dzisiejsza decyzja ma związek z wczorajszą decyzją Sądu Okręgowego, który uznał że w prezentowanych m.in. mi zarzutach nie widzi żadnego przestępstwa" - napisał na Twitterze Giertych.

