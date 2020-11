Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

- Zwykle tak jest, że jak biznes korzysta z polityki, a polityka z usług biznesmenów, to jedyna sytuacja, która może się zdarzyć, to powołanie komisji sejmowej, która kiedyś to wyjaśni. Kiedyś, bo nie w tym Sejmie. Powoływanie komisji w tym Sejmie jest bez sensu z dwóch względów - po pierwsze nikt jej nie powoła, a po drugie nawet, jakby ktoś ją powołał, to niczego by nie wyjaśniła, bo PIS miałby w niej większość - zapewniał Włodzimierz Czarzasty.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

bas/ Polsat News