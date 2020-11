Roman Giertych może wrócić do pracy. Tak zdecydował sąd

"Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec mnie przez prokuraturę" - poinformował we wtorek mec. Roman Giertych. Jak dodał, oznacza to, że może wrócić do pracy. "Chciałem podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali" - napisał.