Rozbieżności w liczbie zakażeń. "Przekroczyliśmy próg narodowej kwarantanny"

19-letni analityk stworzył obszerną bazę danych dotyczącą koronawirusa w Polsce, z której korzystają również rządzący. Jakiś czas temu zauważył jednak, że liczby zakażeń podawane przez oddziały sanepidu są wyższe niż te przekazywane mediom w oficjalnych raportach przez Ministerstwo Zdrowia.

Różnica pomiędzy liczbą potwierdzonych przypadków w woj. mazowieckim według danych MZ, a danymi z PSSE wynosi na dzień 12.11 ponad 11 tys. przypadków.



11 tys. więcej niż wynika z danych @MZ_GOV_PL‼️ — Michał Rogalski💡 (@micalrg) November 13, 2020

Różnica pomiędzy sumą potwierdzonych przypadków w woj. mazowieckim według danych MZ, a PSSE na dzień 15.11 wzrosła już do 14,2 tys.❗



Czy @MZ_GOV_PL się w końcu doliczy i powie nam skąd te nieprawidłowości? — Michał Rogalski💡 (@micalrg) November 16, 2020

W ten sposób zmusił resort do reakcji w tej sprawie.

W poniedziałek Rogalski przekazał, że biorąc pod uwagę "zagubione" przypadki zakażeń, jest zdania, że poziom ostrzegawczy został przekroczony.

Dodatkowo rekordowa liczba nowo wykrytych przypadków w Polsce wyniosłaby 30,4 tys., a nie 27,9 tys. jak podaje MZ. — Michał Rogalski💡 (@micalrg) November 23, 2020

"Gdy przeliczyć wskaźnik średniego 7-dniowego przyrostu nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem zgubionych przypadków z PSSE to 11.11 wyniósłby on 71,5. To znaczy, że w rzeczywistości przekroczyliśmy próg "narodowej kwarantanny"" – zaznaczył Rogalski.

Próg 30 tysięcy zakażeń

Na podstawie swoich wyliczeń, nastolatek uważa, że oficjalna rekordowa dotąd liczba zakażeń, czyli 27 875 w rzeczywistości wynosiła ponad 30,4 tysiąca.

W poniedziałek głos ws. rozbieżności w wynikach zakażeń zabrał resort zdrowia i sanepid. - Jutro lub pojutrze opublikujemy wszystkie wyniki, które pojawiają się w województwach na specjalnej witrynie internetowej - przekazał na konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. P.o. szefa GIS przekazał, że chodzi o ok. 22 tys. przypadków w skali kraju. Dodał, że "nie przekładają się one na sytuację epidemiologiczną".





- Te rozbieżności są z długiego okresu. Ich znaczenie w skali całego wyniku jest znikome. Niemniej jednak Pracownicy Inspekcji Sanitarnej zostali zobligowani do bardzo szybkiego uzupełnienia tych danych - mówił.

- Publikacja wyników w internecie to krok w dobrą stronę, jeśli chodzi o informowanie społeczeństwa – ocenił Rogalski w rozmowie z Polsat News.

- Gdy byliśmy na kursie na lockdown, nagle go zmieniliśmy i zgubiliśmy przypadki, to zastanawiające i daje do myślenia Nie ma podstaw, by mówić, że to celowe działania - ocenił.

Przyznał, że zbierając dane zdarzało się napotkać na zgubienie kilku przypadków, ale jak zaznaczył, "gdy liczby zagubionych przypadków rosły do 11 tysięcy, to zapaliła nam się lampka, że powinna nastąpić reakcja rządu, żeby te sprawę zbadać "

