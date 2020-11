Członkostwo Polski w UE. PSL zgłasza wniosek o zmianę konstytucji

Zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji Rzeczpospolitej i wpisanie do niej członkostwa Polski w Unii Europejskiej - oświadczył w poniedziałek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest to prosta zmiana pod względem treści, ale ta treść niesie ze sobą pewną wartość i kierunek proeuropejski - dodał.

- Dzisiaj w obliczu weta, które chce zgłosić pod wpływem radykałów ze swojego obozu premier Mateusz Morawiecki, ale też na kanwie tej dyskusji, która rozpoczyna się z inspiracji radykałów obozu Zjednoczonej Prawicy w tygodnikach, którzy są z nią związane, albo są przyjazne, gdzie widzimy hasło polexitu jako już temat do dyskusji, nie do negocjacji, tylko do szerokiej dyskusji. My się z tym fundamentalnie nie zgadzamy - mówił Kosiniak-Kamysz na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie.

- My mamy prostą odpowiedź i też prosty sprawdzian, tak naprawdę dla wszystkich parlamentarzystów - zgłaszamy wniosek o zmianę Konstytucji Rzeczpospolitej i wpisanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji Rzeczpospolitej - oświadczył lider PSL.

Jak dodał, "jest to krótka i prosta zmiana pod względem treści, ale ta treść niesie ze sobą pewną wartość i kierunek proeuropejski".

