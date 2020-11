Soros: UE musi przeciwstawić się Polsce i Węgrom

"UE nie może sobie pozwolić na kompromis w sprawie zapisów o praworządności. To, jak Unia zareaguje na wyzwanie rzucone przez (premiera Węgier Viktora) Orbana i (wicepremiera Polski Jarosława) Kaczyńskiego, zdecyduje o tym, czy przetrwa ona jako społeczeństwo otwarte, wierne wartościom, na których została założona" – napisał Soros.

Według niego Polska i Węgry "wiedzą, że w skandaliczny sposób łamią praworządność, i nie chcą ponosić za to konsekwencji".

Soros ocenił, że Orban i w mniejszym stopniu Kaczyński sprzeciwiają się nie tyle abstrakcyjnej idei praworządności, ile "dla nich praworządność stanowi praktyczne ograniczenie osobistej i politycznej korupcji". "To weto jest desperackim podjęciem ryzyka przez dwóch seryjnych sprawców naruszeń" – czytamy.

"System" Orbana

Zdaniem Sorosa można jednak obejść polskie i węgierskie weto. "Zapisy o praworządności zostały przyjęte. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowego budżetu, ważność starego budżetu, który wygasa z końcem 2020 r., będzie przedłużana z roku na rok. Węgry i Polska nie dostałyby (w tej sytuacji – red.) żadnych wypłat z tego budżetu, bo ich rządy łamią praworządność" – napisał Soros. Według niego także fundusz odbudowy można by wdrożyć w ramach procedury wzmocnionej współpracy, co zaproponował europoseł Guy Verhofstadt.

"Gdyby UE poszła tą drogą, weto Orbana i Kaczyńskiego zostałoby ominięte" – ocenił.

Soros uważa, że wszystko zależy of tego, czy Unia znajdzie w sobie wolę polityczną, by to przeprowadzić.

Dodał, że Orban wypracował system pozwalający okradać własny kraj, i choć trudno oszacować, jak bardzo wzbogacili się jego przyjaciele i rodzina, to wiele z tych osób jest nadmiernie bogatych.

"Tylko UE może pomóc"

Soros zarzucił Orbanowi m.in., że zbliżone do niego firmy kupiły dla Węgier 16 tys. respiratorów za prawie miliard dolarów, płacąc za respiratory z Chin najwięcej w całej UE, w niektórych przypadkach nawet 50 razy więcej niż Niemcy – chociaż według niego Węgry nie mają dość łóżek intensywnej opieki oraz personelu, żeby je obsługiwać.

Soros zasugerował, by sprawę tę – podobnie jak umowę na rosyjskie szczepionki przeciw Covid-19 – zbadał Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Zarzucił też Orbanowi, że próbuje pozbawić środków samorządowe władze Budapesztu i innych dużych miast, gdzie w wyborach 2019 r. zwyciężyła opozycja. „Tylko UE może pomóc. Należałoby np. skierować fundusze unijne do władz lokalnych, gdzie na Węgrzech wciąż funkcjonuje demokracja, w odróżnieniu od szczebla krajowego” – napisał Soros.

