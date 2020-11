"To kryminalna prowokacja". Cimoszewicz o działaniach policji podczas protestów

- Prawo do manifestowania poglądów jest gwarantowane konstytucją. Wiem, że dla rządzących to świstek papieru, ale ona obowiązuje i zarządzenia premiera jej nie zmieniają - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" eurodeputowany Lewicy, były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

Grzegorz Kępka zapytał swojego gościa o wydarzenia z ostatnich dni podczas protestów kobiet. Uczestnicy manifestacji i posłowie opozycji zarzucają policji brutalność.

ZOBACZ: Napis "aborcja jest OK" na pomniku smoleńskim. Policja zajmuje się sprawą

- Brak ogłoszenia klęski żywiołowej sprawia, że dzisiaj nikt nie może używać policji w sposób legalny. Ta policja jest rzekomo tam dlatego, że naruszone są reguły określane przez premiera - mówił gość Polsat News.

Wideo: były premier odniósł się do zachowań policji podczas protestów

- Używanie siły i to jeszcze w taki sposób, że otacza się tych wszystkich zgromadzonych i każe im rozejść, co jest niemożliwe bo są otoczeni, a później wpuszcza agresywnych chuliganów, który okazują się być policjantami, to kryminalna prowokacja - przekonywał Cimoszewicz.

Jak mówił, odpowiedzialność za to ponoszą policyjni dowódcy, ale także policjanci, którzy nie ujawniając się używają siły wobec innych ludzi.

msl/ Polsat News