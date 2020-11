W III kwartale tego roku spadła punktualność kursujących w Polsce pociągów pasażerskich - przekazał Urząd Transportu Kolejowego. Ich średnie opóźnienie wyniosło 8 minut i 29 sekund, z czego 324 składy przyjechały o ponad dwie godziny później niż zapisano w rozkładzie jazdy. Ponadto, w lipcu, sierpniu i we wrześniu odwołano w sumie niemal 3 tys. połączeń.

Według wyliczeń UTK, w lipcu, sierpniu i wrześniu do końcowej stacji dojechało punktualnie 93,93 proc. pociągów pasażerskich. Co ważne, urząd za pociąg opóźniony uważa taki, który zameldował się co najmniej 6 minut później niż zapisano w rozkładzie jazdy.

Dla porównania, w I kwartale tego roku punktualność składów wyniosła 94,68 proc., a w kwietniu, maju i czerwcu - 96,62 proc.

W III kwartale przewoźnicy uruchomili łącznie ponad 419 tys. pociągów pasażerskich. To więcej o ponad 104 tys. niż w II kwartale, kiedy odczuwaliśmy wiosenny lockdown i jego skutki. W tym samym czasie odwołano 2,9 tys. składów osobowych, a także 7,3 tys. towarowych.

Wysoką punktualność zapewnia własna infrastruktura

Jak poinformował UTK, wysoką punktualnością cechują się pociągi tych przewoźników, którzy posiadają własną infrastrukturę. Przykładem takiego jest Warszawska Kolej Dojazdowa, która w III kwartale uzyskała 99,58 proc. punktualności.

WKD swoje stacje posiada "na wyłączność", a z jej torów nie korzystają wagony innych spółek. Podobnie jest w przypadku trójmiejskiej PKP Szybkiej Kolei Miejskiej (99,1 proc.).

100 proc. punktualności w analizowanym okresie uzyskał SKPL Cargo, obsługujący najczęściej lokalne połączenia. Na tory wyjechały wówczas 352 pociągi tego przewoźnika. Natomiast pod koniec stawki znalazło się PKP Intercity z wynikiem 85,89 proc.

PKP Intercity: na punktualność wpływa dystans, który pokonuje pociąg

W lipcu rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk tłumaczyła, że przy analizie wskaźnika punktualności "należy także pamiętać o charakterze przewozów" świadczonych przez tę spółkę.

- Średnia odległość, którą pokonywał pasażer pociągu PKP Intercity w 2019 roku wyniosła ok. 240 km, w przypadku natomiast pozostałych przewoźników jest to średnio 67,5 km. W odróżnieniu więc od połączeń regionalnych, pociągi PKP Intercity pokonują nawet kilkaset kilometrów, co zwiększa ryzyko ewentualnych opóźnień. Zdarzenia, które występują lokalnie, często mają wpływ na ruch większości pociągów dalekobieżnych - przekazała polsatnews.pl.

Biorąc pod uwagę wszystkich polskich przewoźników, średnie opóźnienie pociągów pasażerskich wyniosło 8 minut 29 sekund, jeśli weźmiemy pod uwagę również odchylenia od rozkładu jazdy mniejsze od sześciu minut. Jeśli uwzględnimy tylko te większe, średnie opóźnienie wrośnie do 21 minut i 2 sekund.

Znane są również dane dotyczące pociągów towarowych, których średnie opóźnienie w III kwartale wyniosło aż 588 minut. Punktualnych było 42,69 proc. z nich; to mniej niż w I i II kwartalne tego roku, gdy ich punktualność wyniosła odpowiednio 47,49 proc. i 51,09 proc.

UTK: mniejszy wpływ epidemii na liczbę pociągów

Zdaniem Ignacego Góry, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w lipcu, sierpniu i we wrześniu zmniejszył się wpływ epidemii koronawirusa na liczbę uruchamianych pociągów.

- Również wyniki punktualności są podobne do tych z I kwartału. Komisja Europejska w swoim komunikacie dotyczącym transportu w czasie epidemii COVID-19 zwróciła uwagę, że przewozy towarowe koleją okazały się niezawodnym i odpornym środkiem transportu a ich punktualność znacznie wzrosła w początkowej fazie epidemii, kiedy wzrosła przepustowość linii – przypomniał.

Jak dodał Góra, KE "jednocześnie zwraca uwagę aby zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejowi skupiali się na minimalizowaniu opóźnień na granicach oraz zwiększaniu elastyczności przewozów kolejowych".

- Niezawodność kolejowego transportu towarowego powinni wspierać zarządcy infrastruktury poprzez zacieśnienie współpracy z przewoźnikami w zakresie alokacji zdolności przepustowej i zarządzania operacyjnego dla międzynarodowych usług kolejowych – stwierdził szef UTK.

