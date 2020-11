Rozkład jazdy zmieni również Polregio, czyli dawne Przewozy Regionalne. Poza zmianami godzin odjazdów pociągów w całym kraju, przewoźnik skrócił do polskiej granicy lub całkiem zawiesił większość połączeń do Czech i Niemiec. Ma to związek z "pandemicznymi" decyzjami władz tych państw dotyczącymi wjazdu na ich terytorium.