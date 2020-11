PKP Intercity przekazało, że epidemia i związane z tym kolejne ograniczenia przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na podróże koleją. Obecnie średni spadek liczby rezerwacji na połączenia tego przewoźnika wynosi 63 proc. względem 2019 roku.

W związku z tym kolejarze wprowadzają zmiany w siatce połączeń i dostosowuje liczbę kursujących pociągów do aktualnego zainteresowania.

ZOBACZ: "Pełzający lockdown". Coraz większe problemy biur podróży

W odniesieniu do średniej dziennej liczby pociągów uruchamianych w obowiązującym rozkładzie jazdy, tymczasowo odwołanych zostaje około 5 proc. pociągów - podała spółka.

Lista odwołanych i skróconych połączeń na dole artykułu.

Jak otrzymać zwrot za bilet?

PKP Intercity dodało, że podróżnym, którzy kupili bilety na odwołane połączenia (na całej trasie lub na jej części), przysługuje prawo do otrzymania zwrotu należności bez potrącania odstępnego lub możliwość skorzystania z połączenia alternatywnego.

Wskazało, że osoby posiadające bilet zakupiony w kasie lub w biletomacie, muszą udać się do kasy biletowej w celu otrzymania należności za zwrot biletu lub w przypadku decyzji o skorzystaniu z alternatywnego połączenia, w celu wydania przez kasjera odpowiedniego poświadczenia wraz z miejscówką na wybrany pociąg, a osoby posiadające bilet w wersji elektronicznej muszą oddać bilet zdalnie, zaś kwota za bilet zostanie zwrócona z potrąceniem odstępnego, następnie klient otrzyma również wyrównanie całej kwoty za bilet.

Spółka poinformowała, że kolejne decyzje dotyczące kształtu siatki połączeń będą podejmowane na podstawie stale prowadzonych analiz frekwencji w pociągach przewoźnika.

Restrykcje w pociągach

PKP Intercity przypomniało, że obecnie w pociągach przewoźnika może być zajętych jednocześnie, co najwyżej 50 proc. miejsc do siedzenia. Spółka na bieżąco monitoruje frekwencję we wszystkich swoich pociągach.

Widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami nie dopuszczając do przekroczenia limitu zajętości 50 proc. miejsc.

ZOBACZ: Kolejowi związkowcy chcą spowolnić pociągi. Tłumaczą, że chodzi o bezpieczeństwo

Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. PKP Intercity zapewnia, że każdy skład jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu.

"Od marca do października 2020 r. wykonano blisko 260 tysięcy dezynfekcji" - podała państwowa spółka.

Pociągi odwołane na całej trasie

EIP 1600 Warszawa Wsch. - Wrocław Gł. (od 9.11 br.);

EIP 6100 Wrocław Gł. - Warszawa Wsch. (od 9.11 br.);

EIP 4140 Gliwice - Warszawa Wsch.(od 14.11 br.);

EIP 1440 Warszawa Wsch. - Gliwice (od 15.11 br.);

EIP 5100 Gdynia Gł. - Warszawa Zach. (od 16.11 br.);

EIP 5300 Gdynia Gł. - Kraków Gł. (od 17.11 br.);

EIC 1310 Krakus Warszawa Wsch. - Kraków Gł. (od 6.11 br.);

Warszawa Wsch. - Kraków Gł. (od 6.11 br.); EIC 3110 Krakus Kraków Gł.- Warszawa Wsch. (od 9.11 br.);

Kraków Gł.- Warszawa Wsch. (od 9.11 br.); EIC 1410 Ondraszek Warszawa Wsch. - Bielsko Biała Gł. (od 6.11 br.);

Warszawa Wsch. - Bielsko Biała Gł. (od 6.11 br.); EIC 4110 Ondraszek Bielsko Biała Gł.- Warszawa Wsch. (od 9.11 br.);

Bielsko Biała Gł.- Warszawa Wsch. (od 9.11 br.); EIC 4850 Fregata Bielsko Biała Gł.- Gdynia Gł. (od 07.11 br.);

Bielsko Biała Gł.- Gdynia Gł. (od 07.11 br.); EIC 8450 Fregata Gdynia Gł.- Bielsko Biała Gł. (od 08.11 br.);

Gdynia Gł.- Bielsko Biała Gł. (od 08.11 br.); EIC 1610 Ślęża Warszawa Wsch. - Wrocław Gł. (od 08.11 br.);

Warszawa Wsch. - Wrocław Gł. (od 08.11 br.); EIC 6110 Ślęża Wrocław Gł.- Warszawa Wsch. (od 08.11 br.);

Wrocław Gł.- Warszawa Wsch. (od 08.11 br.); EIC 7103 Lech Poznań Gł.- Warszawa Wsch. (od 08.11 br.);

Poznań Gł.- Warszawa Wsch. (od 08.11 br.); EIC 5102 Gdynia Gł. - Warszawa Zach. (od 08.11 br.);

EIC 1502 Warszawa Zach.- Gdynia Gł. (od 09.11 br.);

EIC 17008 Varsovia Warszawa Wsch.- Berlin Hbf. (od 09.11 br.);

Warszawa Wsch.- Berlin Hbf. (od 09.11 br.); EIC 71008 Varsovia Berlin Hbf.- Warszawa Wsch. (od 10.11 br.);

Berlin Hbf.- Warszawa Wsch. (od 10.11 br.); EIC 17000 Berolinum Warszawa Wsch.- Berlin Hbf. (od 16.11 br.);

Warszawa Wsch.- Berlin Hbf. (od 16.11 br.); EIC 17000 Berolinum Berlin Hbf.- Warszawa Wsch.(od 16.11 br.);

IC 5020 Powiśle Gdynia Główna - Bydgoszcz Główna (od 07.11 br.);

Gdynia Główna - Bydgoszcz Główna (od 07.11 br.); IC 5521 Powiśle Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna (od 08.11 br.);

Bydgoszcz Główna - Gdynia Główna (od 08.11 br.); IC 23100 Jagiełło Lublin Gł. - Kraków Gł.(od 07.11 br.);

Lublin Gł. - Kraków Gł.(od 07.11 br.); IC 32100 Jagiełło Kraków Gł. - Lublin Gł. (od 08.11 br.);

Kraków Gł. - Lublin Gł. (od 08.11 br.); IC 64106 Damrot Wrocław Gł. - Katowice (od 08.11 br.);

Wrocław Gł. - Katowice (od 08.11 br.); IC 46107 Damrot Katowice - Wrocław Gł. (od 08.11 br.);

Katowice - Wrocław Gł. (od 08.11 br.); IC 64105 Korfanty Wrocław Gł. - Katowice (od 08.11 br.);

Wrocław Gł. - Katowice (od 08.11 br.); IC 46104 Korfanty Katowice - Wrocław Gł. (od 09.11 br.);

Katowice - Wrocław Gł. (od 09.11 br.); IC 3128 Łokietek Kraków Gł - Warszawa Wsch. (od 09.11 br.);

Kraków Gł - Warszawa Wsch. (od 09.11 br.); IC 75000 Gedania Berlin Hbf.- Gdynia Gł. (od 16.11 br.);

Berlin Hbf.- Gdynia Gł. (od 16.11 br.); IC 57000 Gedania Gdynia Gł.- Berlin Hbf. (od 17.11 br.);

TLK 33102 Łukasiewicz Przemyśl Gł. - Kraków Gł. (od 07.11 br.);

Przemyśl Gł. - Kraków Gł. (od 07.11 br.); TLK 30102 Łukasiewicz Kraków Gł. - Przemyśl Gł. (od 09.11 br.).

Kraków Gł. - Przemyśl Gł. (od 09.11 br.). TLK 12122 Tuwim Lublin - Warszawa Zachodnia (od 08.11 br.);

Lublin - Warszawa Zachodnia (od 08.11 br.); TLK 21122 Tuwim Warszawa Zachodnia - Lublin (od 08.11 br.);

Warszawa Zachodnia - Lublin (od 08.11 br.); TLK 12120 Inka Warszawa Zachodnia - Lublin (od 08.11 br.);

Warszawa Zachodnia - Lublin (od 08.11 br.); TLK 21120 Inka Lublin - Warszawa Zach. (od 08.11 br.);

Lublin - Warszawa Zach. (od 08.11 br.); TLK 15114 Nogat Warszawa Zach. - Olsztyn Gł. (od 13.11 br.);

Warszawa Zach. - Olsztyn Gł. (od 13.11 br.); TLK 51114 Nogat Olsztyn Gł. - Warszawa Zach. (od 14.11 br.);

Pociągi odwołane na części trasy