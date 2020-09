W Polsce są dwie wyjątkowe stacje kolejowe, na których pociągi stają tylko "na żądanie". Chętni, by wejść do pojazdu, muszą stanąć na peronie tak, by zauważył ich maszynista. Natomiast aby wyjść ze składu, powinni zgłosić to konduktorowi. Przystanki te obsługują Koleje Dolnośląskie, które ogłosiły sukces tego pilotażowego programu. Przewoźnik zapowiedział, że stacji "na żądanie" będzie więcej.