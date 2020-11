Policja w domu 14-latka. Udostępnił post o Strajku Kobiet. Sprawą zajmie się sąd

W środę 18 listopada w Krapkowicach (woj. opolskie) miał się odbyć "spacer" zorganizowany przez Strajk Kobiet. Wydarzenie, które ostatecznie nie doszło do skutku, było promowane na Facebooku. Post z informacją o proteście udostępnił m.in. 14-letni uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej.

Rozmowa z rodzicami

"W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną i związanym z nią zakazem gromadzenia", sprawą zainteresowała się miejscowa policja. Poszukując organizatora protestu, funkcjonariusze odwiedzili we wtorek dom nastolatka. Chłopak twierdzi, że był zastraszany przez policjantów.

- Policjanci powiedzieli mi, że jeśli się tam pojawię, będę traktowany jak jeden z organizatorów. A wtedy grozi mi nawet 8 lat więzienia, czyli w moim przypadku mogę spędzić 4 lata w poprawczaku i 4 lata w więzieniu - powiedział 14-latek, cytowany przez portal nto.pl.

Według policji interwencja była konieczna, bo 14-latek "czynnie propagował i nawoływał do zgromadzenia".

W związku z tym policjanci przeprowadzili z rodzicami chłopca rozmowę "profilaktyczno-informującą". Podczas rozmowy poinformowali matkę 14-latka o aktualnych przepisach prawa dotyczących zakazu organizacji zgromadzeń.

To jednak nie koniec. "Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r., o tym zdarzeniu poinformowana została też dyrekcja szkoły" - poinformowała policja. O całej sprawie zawiadomiono również Sąd Rodzinny i Nieletnich.

"Łapanie 14-latków to nowe ulubione zadanie państwa"

Reakcja policji wobec 14-latka zbulwersowała posłankę Lewicy Marcelinę Zawiszę, która zapowiedziała interwencję poselską w tej sprawie.

"Interweniowałam w tej sprawie, czekam na bardziej szczegółowe wyjaśnienia na jakiej, do cholery, podstawie uznano 14-latka za organizatora tego wydarzenia. Serio, nasze państwo nie przestanie mnie zaskakiwać" - napisała na Facebooku. ZOBACZ: Protesty kobiet w całej Polsce. Interweniowała policja "Pedofile w sutannach na wolności, nie można wejść do kurii, bo nie. Neonaziści, faszyści i innej maści rasiści na wolności, bo prokuratura wnioskuje o niższe kary dla nich, sady orzekają, że swastyki to symbole szczęścia, a panowie nie hailują, ale zamawiają pięć piw. Za to łapanie 14-latków to ewidentnie nowe ulubione zadanie naszego państwa" - stwierdziła. "To ja mam informacje dla policji, prokuratorów i sądów. Te wydarzenia nie mają organizatorów. To są zgromadzenia spontaniczne, bo nie godzimy się na to, żeby w Polsce ktokolwiek był torturowany. Zacznijcie łapać prawdziwych przestępców" - dodała.

W czwartek po południu 14-latek w towarzystwie polityków Lewicy zorganizował konferencję prasową. - Będę dalej udostępniać na Facebooku różne treści, bo mam prawo do wyrażania własnych poglądów. Będę też nadal walczył o prawa kobiet - powiedział.

Żądanie wyjaśnień od premiera i ministra spraw wewnętrznych

- Wyjaśniamy, na jakiej podstawie policja weszła do domu nastolatka i straszyła go karą więzienia za rzekome przestępstwo - powiedział z kolei obecny na konferencji Jerzy Przystajko z biura poselskiego Marceliny Zawiszy. - Mamy wrażenie, że uczestniczymy w jakiejś wirtualnej rzeczywistości i że jest to jakieś science-fiction, bo policja działa w sprawie przyszłych przestępstw. Według nas to było działanie całkowicie bezpodstawne. To zgromadzenia, które odbywały się w ostatnich dniach, były całkowicie spontaniczne, nie miały organizatorów - dodał.





Poseł Tomasz Kostuś (PO) na konferencji prasowej w Opolu powiedział, że będzie żądał od premiera i ministra spraw wewnętrznych wyjaśnień sytuacji, która zdaniem parlamentarzysty, nie powinna mieć miejsca.

- Wspieramy cię Maćku. Możesz liczyć na naszą pomoc ty i twoja rodzina. To jaskrawy przykład, jak Zjednoczona Prawica traktuje swoich obywateli, w tym przypadku młodzież - mówił Kostuś.

Policja: postępowanie podyktowane dobrem nieletnich

Do sytuacji odniosła się KP Policji w Krapkowicach, która na swojej oficjalnej stronie zamieściła komunikat, zgodnie z którym funkcjonariusze 17 listopada 2020 r. uzyskali informację, że na jednym z portali społecznościowych widnieją wpisy dotyczące planowanego na dzień 18 listopada 2020 roku zgromadzenia.

"W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanym z nią zakazem gromadzenia się funkcjonariusze podjęli czynności celem ustalenia organizatora. W ich trakcie policjanci ustalili, że jedną z osób, które na portalu społecznościowym czynnie propagują i nawołują do zgromadzenia, jest 14-letni chłopiec. Funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania, celem przeprowadzenia rozmowy profilaktyczno-informującej z jego rodzicami. W rozmowie z matką chłopca poinformowali o aktualnych przepisach prawa dotyczących zakazu organizacji zgromadzeń (...) Nasze postępowanie wobec osób nieletnich zawsze podyktowane jest przede wszystkim ich dobrem. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r., o tym zdarzeniu poinformowana została też dyrekcja szkoły. Ustawa również zobowiązuje policjantów do przekazania całości zebranych informacji do Sądu Rodzinnego i Nieletnich" - napisano w komunikacie.

