Kaczyński do opozycji: macie krew na rękach, wielu z was będzie siedzieć

- Wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, kosztowały już życie wielu osób, macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - powiedział w środę wieczorem w Sejmie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedzieć - dodał.

Podczas wieczornych obrad Sejmu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski poinformował, że wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) podczas protestu przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego "został pobity przez policję" i zatrzymany. Z kolei posłanka KO Monika Wielichowska przekazała, że policja naruszyła jej nietykalność cielesną i złamał jej legitymację poselską.

Do tych informacji odniósł się wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Najpierw to łaskawie zdejmijcie te błyskawice SS-mańskie, to po pierwsze. Po drugie, wszystkie te demonstracje, które żeście popierali (...) kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach - powiedział prezes PiS.

- Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - oświadczył wicepremier.

Wicepremier od bezpieczeństwa bez żadnego trybu po informacji o przemocy na polskich ulicach wchodzi na sejmową mównicę, zdejmuje maseczkę, nawołuje, żeby zdjąć „te maseczki z błyskawicą” i mówi do posłów opozycji „nie powinno Was tu być”. PiS w pigułce. pic.twitter.com/b3HvhVlC44 — Agnieszka Pomaska (@pomaska) November 18, 2020

"Wielu z was będzie siedzieć"

- W jakim to jest trybie? Maseczkę załóż! - krzyczeli do Kaczyńskiego posłowie opozycji. - Będziesz siedział - skandowali posłowie.

- Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedzieć - odpowiedział Kaczyński.

Po wypowiedzi Kaczyńskiego, marszałek Sejmu ogłosiła 10 minut przerwy.

- Kiedy słyszymy z tej mównicy, że posłowie będą siedzieć, jak będzie w Polsce praworządność, to musimy sobie powiedzieć - to nie jest tylko naruszenie politycznych standardów, ale to są groźby karalne pod adresem ludzi, którzy walczą o demokrację - mówił Krzysztof Gawkowski.

Posłanka KO Barbara Nowacka zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. wypowiedzi Kaczyńskiego. - Dzieje się rzecz niebywała. Wicepremier rządu wychodzi na mównicę, obraża opozycję. To są oskarżenia, za które KO złoży wniosek do prokuratury, bo my się nie damy obrażać. I nie mamy krwi na rękach. Krew na rękach ma człowiek, który odpowiada za chaos w trakcie ostatnich 10 lat. Krew płynie po ulicach - powiedziała Nowacka.

"Wszystkich nas nie wsadzą"

"Jarosław Kaczyński na mównicy sejmowej, czyli kolejny pokaz nienawiści i straszenia. Oskarża opozycję, straszy więzieniem. Twierdzi, że nie powinno nas być w Sejmie. Jedynowładca" - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Magłorzata Kidawa-Błońska.

Wicepremier który grozi posłom więzieniem! pic.twitter.com/KSI8GYx5kX — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) November 18, 2020

"Groził nam Kaczyński więzieniem! Ale spokojnie, wszystkich nas nie wsadzą" - stwierdziła z kolei posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

Monika Rosa z kolei napisała: "Jarosław Kaczyński w trybie bez maseczki. Bredzi o maseczkach z symbolem SS i krwi na rękach. Polska w jego rękach".

"Kaczyński krzyczy że powsadza opozycję do wiezienia. Oczywiście bez maseczki. Kolejny etap odlotu satrapy?" - pytała Barbara Nowacka z KO.

Na Twitterze wypowiedź prezesa PiS skomentował też wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. "Wielu polityków PO będzie siedzieć. To oczywiste. Prawda boli. Dlatego krzyczą" - napisał.

Wielu polityków PO będzie siedzieć. To oczywiste. Prawda boli. Dlatego krzyczą. — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) November 18, 2020

prz/ polsatnews.pl, PAP