Budka wymienia "pięć grzechów" Kaczyńskiego. Apel do opozycji

Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Kaczyńskiego szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział przed południem w Sejmie. Dwie godziny później na konferencji prasowej zaprezentował jego szczegóły.

"Pięć grzechów"

Wymienił m.in. "pięć grzechów" wicepremiera Kaczyńskiego, które są podstawą wniosku. Są to: "gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa Polek i Polaków"; "nieprzewidywalność"; "zniszczenie instytucji państwowych"; "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków".

- To wszystko sprawia, że dzisiaj jest ten dzień, w którym musimy, jako Koalicja Obywatelska, powiedzieć jasno, że przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę. Lepsza Polska, Polska bezpieczna, Polska przewidywalna i Polska solidarna, to Polska bez Jarosława Kaczyńskiego - oświadczył Budka.

Apel do "partnerów w opozycji"

Zapowiedział też, że KO zwróci się do swych "partnerów w opozycji" do poparcia wniosku o odwołanie Kaczyńskiego z rządu. - Ale będziemy również apelować i robię to z tego miejsca, do tych wszystkich przyzwoitych posłów, znajdujących się w klubie PiS, by raz jeszcze zastanowili się czy chcą realizować scenariusz pisany poza granicami Polski, na wschodzie, wyprowadzenia Polski z UE, czy chcą wspólnie pisać polską historię w oparciu o współpracę w UE" - dodał szef Platformy.

Wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla Kaczyńskiego to m.in. pokłosie środowych wydarzeń podczas protestu organizowanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Doszło do nich na Pl. Powstańców Warszawy przed gmachem TVP. Demonstrantów otoczył tam kordon policjantów. Dostęp na plac zablokowano ze wszystkich stron. Po próbie przerwania kordonu przez uczestników manifestacji policja użyła wobec nich gazu pieprzowego. Spryskane nim zostały m.in. liderki Strajku Kobiet: Marta Lempart i Klementyna Suchanow oraz posłanka Lewicy Magdalena Biejat.