Ponad 9 mld zł ze Skarbu Państwa na CPK

9 mld 230 mln zł to łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa w wieloletni program budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2020-2023 - wynika z Uchwały Rady Ministrów opublikowanej w środę w Monitorze Polskim. Program nie obejmuje pieniędzy z budżetu państwa.

Chodzi o Uchwałę Rady Ministrów z 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I 2020–2023".

28 października Rada Ministrów przyjęła tę uchwałę, przedłożoną przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horałę. Jak podano wówczas, łączne koszty finansowania pierwszego etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Zaznaczono, że program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

"Łączny limit zaangażowania środków Skarbu Państwa na realizację Programu Wieloletniego wynosi 9 mld 230 mln złotych. (...) Program nie obejmuje wydatków z budżetu państwa" - czytamy w Uchwale opublikowanej w Monitorze Polskim. Dodano, że nadzór nad wykonaniem programu wieloletniego sprawuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Etap pierwszy - planowanie i projektowanie

Jak czytamy w załączniku do Uchwały, zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się na komponent lotniskowy jest przewidziana do końca roku 2027, a na komponent kolejowy - do końca 2034 r., obejmując dwie najbliższe perspektywy finansowe UE.

Etap pierwszy obejmuje działania przygotowawcze – w szczególności działania związane z planowaniem oraz opracowaniem założeń projektowych, a także wykupem gruntów pod realizację inwestycji.

"Zasadniczym celem tego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów, jak i budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych" - napisano.

Wykup gruntów

Jak czytamy w załączniku, przewiduje się utworzenie banku ziemi na potrzeby rozwoju gospodarczego otoczenia CPK.

"Utworzenie banku ziemi nastąpi poprzez działania operacyjne spółki, przyjmujące w odniesieniu do obszaru otoczenia inwestycji (wyznaczonego w drodze rozporządzenia) formułę programu dobrowolnych nabyć. W ramach tego programu, spółka oferować będzie właścicielom nieruchomości ceny uwzględniającej zarówno obecną wartość rynkową nieruchomości (które obecnie w przeważającej mierze mają charakter rolny, pozbawiony niezbędnej infrastruktury) jak i przyszłe spodziewane zwiększenie wartości nieruchomości, wynikające z zagospodarowania" - czytamy.

Jak dodano, jeszcze w 2020 r. ma nastąpić rozpoczęcie nabywania nieruchomości, w tym w ramach programu dobrowolnych nabyć. "W okresie objętym Programem CPK (2020–2023) działania prowadzone będą w trybie ciągłym, przy czym w odniesieniu do nieruchomości niezbędnych do lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycja, linie kolejowe, drogi publiczne, infrastruktura wspierająca) w okresie obowiązywania Programu CPK nastąpi, w drodze decyzji administracyjnych, wywłaszczenie nieruchomości, których nie udało się nabyć dobrowolnie – aby zabezpieczyć terminową realizację tych inwestycji" - napisano.

Według planów spółki CPK, przed końcem tego roku ma być wybrany doradca strategiczny i wykonawcy master planu, który ma być gotowy w 2022 r. Celem spółki jest rozpoczęcie pierwszych robot budowlanych przed końcem 2023 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

