"Festiwal kłamstw i oszczerstw". Opozycja o wystąpieniu premiera

- Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego to był festiwal kłamstw i oszczerstw rzucanych do naszych partnerów w Unii Europejskiej - mówił w Sejmie lider PO Borys Budka. Z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: - Mamy proste rozwiązanie dla PiS-u. Przestrzegajcie prawa. Nie ma suwerenności bez praworządności.

W środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje dot. działań rządu ws. mechanizmu powiązania praworządności z unijnym budżetem. Szef polskiego rządu zapowiedział, że możliwe jest w tej sprawie weto.

- Takie rozpisanie rozporządzenia o powiązaniu praworządności z funduszami UE, które de facto oznaczać będzie dowolność i arbitralność w stosowaniu restrykcji wobec Polski, jest dla nas niedopuszczalne - mówił Morawiecki.

"Szaleni ludzie próbują rozsadzić UE od środka "

- Wystąpienie premiera to był festiwal kłamstw i oszczerstw rzucanych do naszych partnerów w Unii Europejskiej - stwierdził przewodniczący PO Borys Budka. Jak dodał, "premier tak wiele razy skłamał w dzisiejszym wystąpieniu, że czasu nie wystarczy, żeby wszystko sprostować".

- Dziś szaleni ludzie dla własnego politycznego interesu próbują rozsadzić Unię Europejską od środka i udają, że robią coś dobrego - mówił Budka.

- Premier polskiego rządu jest dziś zdrajcą interesu narodowego. Dla utrzymania się na stanowisku jest w stanie zawetować budżet, który jeszcze w lipcu określał jako najlepszy dla Polski. To zdrada stanu - podkreślił.

- Dziś słyszymy, że zasada praworządności grozi UE. Nic bardziej błędnego. Oni boją się kontroli. Dziś gra toczy się o to, czy władza PiS będzie bezkarna. Oni chcą ryzykować pieniądze dla Polski, bo wiedzą, że ich czas się kończy - zaznaczył Budka.

"Nie dopuścimy do tego"

Kłamstwo premierowi zarzucił także prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Kłamstwem jest, że prowizorium budżetowe jest lepsze dla Polski. Po wecie nie będzie środków na drogi, żłobki, szpitale. Nasi Rodacy muszą to wiedzieć. To nie są enigmatyczne euro, wyimaginowana wspólnota, a realna zmiana i rozwój Polski - mówił lider ludowców.

- Premier nazywa dziś zasadę praworządności, tzw. zasadą. Dlaczego nie przekonał pan do tego naszych wszystkich sojuszników z Grupy Wyszehradzkiej? Mamy proste rozwiązanie dla PiS-u: przestrzegajcie prawa. Nie ma suwerenności bez praworządności - dodał Kosiniak-Kamysz.

Według niego "gdyby weto było częścią większej strategii, to nawet moglibyśmy się na nie zgodzić, ale premier naprawdę chce go użyć". - Stracą na tym przedsiębiorcy, rolnicy, samorządy, wszyscy Polacy. My do tego nie dopuścimy - podkreślił.

- W lipcu premier mówił o swoim wielkim sukcesie, dobrych warunkach budżetu i pomocy pocovidowej. Zgodził się też na większą integracje. Nie przekonał jednak radykałów we własnym obozie. Choć premier tego nie przyzna, dziś im ulega - dodał Kosiniak-Kamysz.

- Jeśli premier nie zapewni Polsce tych środków, to po zmianie rządu każde euro zmarnowane przez ten rząd zostanie przywrócone. Nie damy wyprowadzić Polski z UE. Będziemy państwem, które wskazuje sojuszników, nie szuka wrogów - zaznaczył szef PSL.

