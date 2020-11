Konferencja prasowa ministra zdrowia i szefa KPRM. Transmisja od godz. 14:30

Rząd we wtorek ma przekazać nowe informacje dotyczące działań w związku z epidemią koronawirusa. W konferencji weźmie udział minister zdrowia Adam Niedzielski, szef KRPM minister Michał Dworczyk oraz Główny Doradca Premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Transmisja konferencji od godz. 14:30.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 19 152 osób. Łącznie wykryto dotąd 752 940 przypadków COVID-19 – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że ostatniej doby zmarło 357 osób, w sumie zanotowano 10 848 zgonów.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 17 listopada

Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (2442), dolnośląskiego (2418), mazowieckiego (2272), małopolskiego (1724), wielkopolskiego (1475), pomorskiego (1325), lubelskiego (1294), zachodniopomorskiego (1191), łódzkiego (1096), kujawsko-pomorskiego (738), opolskiego (732), świętokrzyskiego (624), podkarpackiego (551), podlaskiego (512), warmińsko-mazurskiego (463), lubuskiego (295).

Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób.

"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych"

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w zeszły poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

ZOBACZ: Minister zdrowia: planujemy zaszczepić całą populację dorosłych

Zaznaczył, że "dostępność szczepionki musi być masowa".

- Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - dodał.

Podkreślił, że Polska nie jest jeszcze na etapie, by można było mówić o rezygnacji z projektów szpitali tymczasowych.

bas/ polsatnews.pl