Zakażona koronawirusem pojechała na wycieczkę. Naraziła kilkadziesiąt osób

Dzielnicowi z Komisariatu Policji Wrocław - Fabryczna, przed weekendem sprawdzili, czy obywatelka Ukrainy zakażona koronawirusem, stosuje się do zasad kwarantanny i przebywa na terenie prywatnego mieszkania, na jednym z osiedli.

Mundurowi nie zastali 36-latki w domu - drzwi otworzył im jej mąż, który poinformował policjantów, że zakażona wyjechała do Krakowa.

"Surowe konsekwencje"

"Funkcjonariusze natychmiast zatelefonowali do kobiety i usłyszeli, że ma wynik pozytywny, ale czuje się dobrze. Mając to na uwadze, postanowiła pojechać do Konsulatu Ukrainy w Krakowie, aby załatwić sprawy paszportowe" - przekazał w komunikacie asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

O sprawie natychmiast poinformowano pracowników konsulatu oraz przewoźnika, z którego usług skorzystała kobieta. Teraz musi liczyć się z "poważnymi konsekwencjami". W ocenie policji mogła narazić na niebezpieczeństwo kilkadziesiąt osób.

"Osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać w miejscu kwarantanny i stosować się do zaleceń służb sanitarnych! Wobec osób, które nie stosują się do kwarantanny będą wyciągane surowe konsekwencje" - przypominają policjanci.

