Otwarcie sklepów meblowych. Kiedy decyzja?

OIGPM podkreśliła we wtorkowym komunikacie, że podczas sobotniego spotkania przedstawicieli branży meblowej i rządu został przedstawiony plan działań na bieżący tydzień.

Najwcześniej w sobotę

Wskazała, że w poniedziałek 16 listopada "argumenty branży meblarskiej dotyczące możliwości zwiększenia obostrzeń sanitarnych w sklepach meblowych zostały przedstawione przez rząd Radzie Medycznej", a środę, 18 listopada, "rząd podejmie ewentualną decyzje o otwarciu sklepów meblowych lub utrzymaniu zakazu handlu".

ZOBACZ: Apel branży meblarskiej do premiera. "Produkty pierwszej potrzeby"

"Jeżeli podjęta decyzja przez rząd będzie dla nas pozytywna, handel w sklepach meblowych mógłby być wznowiony najwcześniej w sobotę 21 listopada" - wskazano.

OIGPM zaznaczyła, że ponowne otwarcie handlu w sklepach meblowych zależy w głównej mierze od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. "Premier Mateusz Morawiecki potwierdził swoje wsparcie dla naszej branży. Poinformował uczestników spotkania, że ewentualny »twardy lockdown« gospodarki będzie ostatecznością w sytuacji znacznie pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej" - podkreślono.

Środki bezpieczeństwa

Przedstawiciele branży wskazali rekomendowane przez nich propozycje zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach. Są to: podwyższenie limitu klientów w sklepach - jeden klient na 20 metrów kw. (dziś to jeden klient na 15 metrów kw.); dezynfekcja najczęściej dotykanych miejsc w sklepie co godzinę; zwiększenie w placówkach liczby stanowisk do dezynfekcji rąk dostępnych dla klientów - dwa stanowiska na 500 metrów kwadratowych. Rekomendują też "monitorowanie przestrzegania zasad sanitarnych przez klientów" polegające na dezynfekowaniu dłoni i noszeniu maseczek oraz wyznaczenie w sklepie "osoby do monitorowania zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczki".

ZOBACZ: Gowin: wkrótce możliwe otwarcie sklepów meblowych

Jak przypomniano 14 listopada odbyło się spotkanie online przedstawicieli branży meblarskiej z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem i ministrem rozwoju Jarosławem Gowinem oraz wiceszefową MRPiT Olgą Semeniuk. "Branżę meblarską reprezentowali przedstawiciele OIGPM, Grupa Szynaka, BRW, Meble Wójcik, Forte a stronę handlową: Agata Meble, IKEA, JYSK" - podała OIGPM.

Dodano, że spotkanie zakończyło się bez konkretnych decyzji, "jednak przez uczestników zostało ocenione jako konstruktywne i merytoryczne".