Wypłaty pomocy dla artystów wstrzymane. "Do czasu pilnego wyjaśnienia wątpliwości"

"Zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości" - poinformował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Szef resortu podkreślał, że "instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie". Lista beneficjentów pomocy z Funduszu Wsparcia Kultury poddana zostanie ponownej pilnej weryfikacji.

Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat @MKiDN_GOV_PL — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) November 15, 2020

Resort kultury zaznaczył, "że rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat (pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe) w okresie od marca do grudnia 2020 r. "Są to więc rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności, których celem jest wsparcie ważnego sektora polskiej gospodarki w obliczu bankructwa" - przekazano w komunikacie.

Gliński: nie decydowały sympatie

- Powołanie i uruchomienie Funduszu Wsparcia Kultury było bardzo wyczekiwane przez środowisko. Ze względów epidemicznych czas nie był naszym sprzymierzeńcem, działaliśmy pod jego dużą presją i wiedzieliśmy o tym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że cały proces - w tym proces legislacyjny - udało się przeprowadzić w tak szybkim tempie. Pozostał nam ostatni i zarazem najważniejszy krok: wypłata świadczeń - podkreślił w piątek Piotr Gliński.

Pomoc przygotowywana przez resort kultury miała wynieść 400 mln zł. Na liście znalazło się ponad dwa tysiące podmiotów oraz artystów, w tym Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży, Piotr Kupicha, Sławomir Świerzyński (zespół disco polo Bayer Full) czy Małgorzata Foremniak.

Przyznanie pieniędzy niektórym artystom oraz wysokość pomocy wzbudziły wsporo kontrowersji. Gliński odniósł się do nich w sobotę. Nawiązując do opublikowanej w internecie listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury, mówił, że "o tym, kto dostał wsparcie nie decydowały sympatie, ale algorytm pokazujący, kto stracił przychody w wyniku pandemii".

Zapewnił, że "o tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii". To nie są pieniądze dla jednej osoby, ale dla całych zespołów ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia - podkreślał jeszcze w sobotę.

"Nie chcemy tych ukradzionych pieniędzy"

Przyznanie pomocy rządowej skomentował w niedzielę m.in. zespół Kult. "Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy" - napisał na swoim facebookowym profilu zespół. "Jeśli rząd komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał" - podkreślili artyści we wpisie.

Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili. Nie nam... Opublikowany przez Kulta Niedziela, 15 listopada 2020

