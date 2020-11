Podczas awantury podpalił żonę. Policja zatrzymała 50-latka

Policja zatrzymała 50-latka z okolic Iławy (woj. warmińsko-mazurskie), który podczas awantury domowej oblał łatwopalną cieczą i podpalił swoją żonę. Kobieta z licznymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Jak poinformowała we wtorek asp. Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie, tamtejszych funkcjonariuszy wezwano na interwencję do awantury domowej, która miała dramatyczny przebieg. Okazało się, że 50-letni mieszkaniec gminy Kisielice pokłócił się ze swoją żoną, oblał ją łatwopalną substancją i podpalił.

ZOBACZ: Wyrzucił przez okno telewizor i podpalił hotelowy pokój. Straty na 100 tys. zł

- Kobieta, uciekając z domu, zdarła z siebie płonące jeszcze ubrania i pobiegła do sąsiadów, którzy o wszystkim poinformowali służby ratunkowe. Poszkodowana została zabrana karetką do szpitala, a jej mąż trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna był nietrzeźwy - powiedziała policjantka.

To nie była pierwsza interwencja...

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora przesłuchują świadków i ustalają okoliczności zdarzenia. Mężczyźnie zostanie prawdopodobnie przedstawiony zarzut spowodowania tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Według policji 50-latek nie był wcześniej podejrzewany o stosowanie przemocy czy znęcanie się nad żoną, a w rodzinie nie wszczynano nigdy procedury "Niebieskiej karty".

ZOBACZ: Chiny. Pobił żonę na śmierć na ulicy, przechodnie nie reagowali

W ciągu minionych dwóch lat policja była cztery razy wzywana tam do awantur domowych, co miało związek z nadużywaniem alkoholu przez małżonków. Za każdym razem wzywającym policję był mąż. Po ostatniej z tych interwencji, w czerwcu ubiegłego roku funkcjonariusze sporządzili wobec kobiety i mężczyzny notatkę służbową, którą przekazali do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

WIDEO - Czarzasty o spotkaniu u premiera: musimy mieć wiarygodnego partnera, a nie kłamczucha Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP