Sosnowiecka komenda zamieściła we wtorek zdjęcia chłopczyka, a także kobiety, która prowadzi go za rękę - oboje zarejestrowały kamery monitoringu. Chłopiec został porzucony w poniedziałek na Placu Stulecia zwanym "Patelnią", położonym w centrum Sosnowca.

Zostawiła dziecko i odjechała autobusem

Policjanci ustalili, że kobieta wraz z dzieckiem przyjechała do centrum Sosnowca tramwajem linii 21 jadącym od strony Dąbrowy Górniczej i Będzina. Wysiadła na przystanku, po czym udała się do przejścia podziemnego pod dworcem. Wyszła z niego wraz z chłopcem na Plac Stulecia tuż koło pomnika Jana Kiepury, po czym szybkim krokiem oddaliła się w stronę przystanku autobusowego - w kierunku Czeladzi, pozostawiając dziecko przy pomniku. Następnie wsiadła do nadjeżdżającego autobusu.

"Zdezorientowany maluch pozostał w pobliżu pomnika, gdzie znalazła go przechodząca tamtędy kobieta. Mieszkankę Sosnowca od razu zainteresowało malutkie dziecko pozostawione bez opieki. Kiedy nie udało jej się znaleźć opiekunów, przyprowadziła chłopca do Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu" - podali policjanci.

Aktualizacja: Policjanci z Sosnowca nawiązali już kontakt z kobietą. Dziękujemy Wam za szeroki odzew i... Opublikowany przez Policja Śląska Wtorek, 3 listopada 2020

Chłopiec trafił do placówki opiekuńczej

- Informację o tym, kim może być mama dziecka dostaliśmy kilka minut po publikacji zdjęcia w internecie. Na chwilę obecną jest za wcześnie, by mówić, co się stało. Z udziałem kobiety będą wykonywane czynności, które - mam nadzieję - wyjaśnią sprawę - poinformowała polsatnews.pl podkomisarz Kepper z sosnowieckiej policji.

Dodała, że w poniedziałek chłopiec trafił do placówki opiekuńczej, gdzie cały czas przebywa. - Dziecko jest zdrowe, w bezpiecznym miejscu - podkreśliła.