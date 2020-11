"Gość Wydarzeń": wicepremier Piotr Gliński i Robert Bąkiewicz [OGLĄDAJ] od g. 19:20

- Chciałbym byśmy pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to my, obywatele Rzeczypospolitej - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu z okazji Święta Niepodległości.





W niedzielę wieczorem prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował o zmienionej formule marszu - o tym, że ma mieć formę przejazdu.

Pomimo tych zapowiedzi w centrum miasta zgromadzili się również piesi uczestnicy manifestacji z flagami i racami. Doszło do zamieszek, musiała interweniować policja, użyto gazu.

grz/ polsatnews.pl