"Nie chcemy tych ukradzionych pieniędzy". Kult o rządowym wsparciu

"Czasy są ciężkie. Dla wszystkich. Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili" - napisał na Facebooku zespół Kult. "Nie nam oceniać, kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji, by rząd o taką zapomogę prosić. Jeśli nie widzą w tym jakiejkolwiek niestosowności, to niech biorą jak dają" - dodają muzycy.

Kult we wpisie odniósł się do zapowiedzianej w piątek finansowej pomocy dla artystów. Pomoc przygotowywana przez resort kultury ma wynieść 400 mln zł. Na liście znalazło się ponad dwa tysiące podmiotów oraz artystów, w tym Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży, Piotr Kupicha, Sławomir Świerzyński (zespół Bayer Full) czy Małgorzata Foremniak.

"Sytuacja daleka od różowej"

"My nie prosiliśmy, chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej. Niektórzy koledzy już zarabiają w inny sposób dzieląc swój czas na pracę i próby. Właściwie wróciliśmy do czasów gdy zaczynaliśmy" - informuje zespół. Podkreśla, że od rządu pomocy nie potrzebuje. "Jednak od tych....( z trudnością powstrzymujemy się od użycia wulgaryzmu) nic nie chcemy" (pisownia oryginalna).

Zdaniem Kultu, bardziej pomocy finansowej potrzebują inni. "Po pierwsze są grupy zawodowe, które takiej zapomogi potrzebują bardziej. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, którzy po kilkanaście godzin na dobę tyrają ratując ludzkie życia za psi grosz" - wyjaśniają artyści.

Wskazują także, że ich zdaniem pomoc rządu dla jednej branży skutkuje jej zmniejszeniem dla innej. "Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje to znaczy że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy" - napisano.

Sam Kult przyznaje jednak, że pomocy potrzebuje. Tłumaczą: "potrzebujemy wsparcia. Jeśli chcesz nas wesprzeć to kup naszą ostatnią płytę z CD i DVD z koncertu na Polandrock". "Gdyby nie było was nie byłoby nas" - podsumowują muzycy.

Do kontrowersji po przydziale wsparcia odniósł się w sobotę wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Nawiązując do opublikowanej w internecie listy beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury, mówił, że "o tym, kto dostał wsparcie nie decydowały sympatie, ale algorytm pokazujący, kto stracił przychody w wyniku pandemii".