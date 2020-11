Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

Ponad 700 tys. chorych w Polsce

W niedzielę liczba zakażonych koronawirusem w Polsce osiągnęła 712 tys. 972. Zmarło, jak dotąd, w sumie 10 tys. 348 osób.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest 21 tys. 854 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia;

W sumie odnotowano 712 tys. 972 chorych;

W ciągu doby zmarły 303 osoby;

Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób;

Z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarło 267 osób;

W sumie liczba zmarłych wynosi już 10 tys. 348 osób;

Ostatniej doby wykonano 46,6 tys. testów;

W szpitalach przebywa 21 tys. 988 osób;

Zajętych jest 2114 respiratorów;

Kwarantanną objęto 409 tys. 322 osób;

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny objął 29 tys. 920 osób;

Do tej pory wyzdrowiało 294 tys. 784 osób.

Automat dzwoni z informacją o kwarantannie - GIS o digitalizacji

Uruchomiono ogólnopolską infolinię do kontaktu z sanepidem;

Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w formie papierowej;

Informację o nałożonej kwarantannie czy izolacji przekazuje automat;

Osoby z bliskiego kontaktu zakażony może zgłosić przez internet;

Główni Inspektorat Sanitarny poinformował o zmianach na Twitterze.

Wypłaty pomocy dla artystów wstrzymane

Pomoc przygotowywana przez resort miała wynieść 400 mln zł;

Na liście znalazło się ponad dwa tysiące podmiotów oraz artystów;

"Są to rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności" - podał resort kultury;

Na liście Funduszu Wsparcia Kultury byli m.in. Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży, Piotr Kupicha, Sławomir Świerzyński (zespół disco polo Bayer Full) i Małgorzata Foremniak.

Polski przedsiębiorca skarży Niemcy. Chodzi o przepisy ws. COVID-19

Polski przedsiębiorca z okolic Szczecina zaskarżył obowiązujące w niemieckiej Meklemburgii covidowe obostrzenia. Przepisy dla przekraczających granicę w tym przygranicznym landzie są bardziej restrykcyjne niż w innych, co uderza w transgranicznych pracowników.

Przedsiębiorca Mariusz Starościk na co dzień mieszka w Niemczech;

Firmę prowadzi po polskiej stronie granicy, w Szczecinie;

Meklemburgia wprowadziła bardziej restrykcyjne przepisy niż inne regiony Niemiec;

Dotknęły przekraczających polsko–niemiecką granicę;

Pracownicy transgraniczni są zobowiązani do robienia cotygodniowych testów na koronawirusa;

Polak w trybie pilnym zaskarżył te przepisy przed niemieckim sądem.

Elon Musk zakażony koronawirusem

Właściciel koncernu Tesla miliarder Elon Musk oświadczył w sobotę, że "prawdopodobnie" ma łagodne zakażenie koronawirusem. Równocześnie wyraził wątpliwość co do dokładności testów na Covid-19.

Elon Musk nie ujawnił rodzajów testów, jakim się poddał;

"Najprawdopodobniej mam łagodny przypadek Covida" - napisał na Twitterze;

"Moje symptomy są takie jak niewielkiego przeziębienia" - dodał;

"Koronawirus jest rodzajem przeziębienia" - twierdzi Musk;

Na niedzielę zaplanowano start rakiety z pojazdem wyprodukowanym przez SpaceX;

Musk, który jest szefem firmy, prawdopodobnie nie będzie obecny.

