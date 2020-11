Mamy 21 854 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (3576), wielkopolskiego (2143), dolnośląskiego (2016), małopolskiego (1859), kujawsko-pomorskiego (1723), mazowieckiego (1642), łódzkiego (1389), lubelskiego (1248), pomorskiego (1046), zachodniopomorskiego (1033), podkarpackiego (926), warmińsko-mazurskiego (820), podlaskiego (725), świętokrzyskiego (685), opolskiego (604), lubuskiego (419) - przekazał resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 36 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 267 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych ostatniej doby wyniosła 303.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 712 972. Z powodu COVID-19 zmarło dotychczas 10 348 osób.

Jak podał resort, obecnie w szpitalach przebywa 21 tys. 988 osób. W sumie system dysponuje 35 tys. 448 łóżkami. W kraju pozostaje 13 460 wolnych łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19.

Zajętych jest 2114 respiratorów, z ogólnej puli 2751. Liczba dostępnych respiratorów zmalała w stosunku do ostatniej doby - resort zdrowia podawał w sobotę, że jest ich 2805.

Kwarantanną objęto 409 tys. 322 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 29 tys. 920.

Do tej pory wyzdrowiało 294 tys. 784 osób.

"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych"

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

ZOBACZ: Spotkanie premiera z przedstawicielami firmy Pfizer. "Szczepienia chcemy rozpocząć od grup ryzyka"

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zaznaczył, że "dostępność szczepionki musi być masowa".

- Myślimy o wykorzystaniu punktów drive-thru, w których dziś wykonywane są wymazy - dodał.

Wirus z Wuhan na całym świecie

Zapalenie płuc nazwane przez ekspertów COVID-19 pierwszy raz rozpoznali lekarzy w mieście Wuhan w Chinach pod koniec 2019 roku. Liczba zakażeń wirusem, który zdaniem naukowców pochodzi prawdopodobnie od zwierząt, wzrosła tak gwałtownie, że 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła na świecie stan pandemii.

ZOBACZ: Najbardziej zakażamy przed wystąpieniem objawów. "Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować"

W Polsce pierwszy na początku marca rozpoznano zakażenie u pierwszego pacjenta. Niedługo potem Ministerstwo Zdrowia i rząd Mateusza Morawieckiego ogłosiły wprowadzenie radykalnych obostrzeń. Aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pandemii zamknięta została m.in. większość sklepów.