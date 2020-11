Automat dzwoni z informacją o kwarantannie lub izolacji - GIS o digitalizacji

"Istnieje ogólnopolska infolinia do kontaktu z sanepidem. Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w formie papierowej. Pracownicy inspekcji nie dzwonią już z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji, robi to automat" - poinformował w niedzielę na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.

1/3 W ramach digitalizacji inspekcji wprowadzono zmiany. Istnieje ogólnopolska infolinia do kontaktu z sanepidem. Zniesiono obowiązek wystawiania decyzji w formie papierowej. Pracownicy inspekcji nie dzwonią już z informacją o nałożonej kwarantannie czy izolacji robi to automat. — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) November 15, 2020

W tym tygodniu uruchomiono nowy numer telefonu - 22 25 71 145 - z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. Pytania o COVID-19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny należy kierować na infolinię: 22 25 00 115.

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem.

Formularz do zgłoszenia bliskich kontaktów

"Dzięki integracji z ZUS nie ma obowiązku poświadczania kwarantanny pracodawcom. Nie trzeba oczekiwać na kontakt od sanepidu, bliskie kontakty osoba zakażona może zgłosić, wypełniając formularz https://gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne. Wprowadzono elektroniczny system obsługi obywateli - SEPIS" - podał też w niedzielę GIS.

SEPIS to system informatyczny do obsługi Inspekcji Sanitarnej, którego celem jest odciążenie pracowników sanepidu od wykonywania czynności, które zajmowały im bardzo dużo czasu.

"Na potrzeby walki z pandemią zakupiono 9 tys. laptopów z pełnym oprogramowaniem, 4 tys. telefonów komórkowych z dostępem do internetu, zainstalowano 4 tys. nowoczesnych telefonów stacjonarnych. Prace inspekcji wspierają spółki skarbu państwa, żołnierze WOT, studenci" - dodano.

