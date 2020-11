Robert Biedroń i o. Maciej Zięba w programie "Gość Wydarzeń" [TRANSMISJA od 19:20]

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 tys. 571 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem, kolejnych 548 osób zmarło. To najwięcej od początku pandemii. Zajętych jest 2126 respiratorów, z ogólnej puli 2805.

Wirus nie ustępuje



Powstrzymać epidemię może szczepionka. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji.

- Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. W tej chwili to 31 mln ludzi. (…) Proces przygotowania nie będzie łatwy, jeśli mówimy o tym szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność do szczepienia będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób - podkreślił w piątek programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski.

Komentarze po marszu

Celem wydarzeń z ostatnich tygodni w Polsce jest rozbicie polskiego narodu, doprowadzenie do upadku rządu - podkreślił były szef MON, wiceprezes PiS Antoni Macierewicz oceniając protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji oraz zamieszki podczas Marszu Niepodległości.

Wiceprezes PiS dowodził, że ta struktura wydarzeń "była tworzona przez ostatnie lata z dużym, pozapolskim, wkładem finansowym, organizacyjnym i ludzkim" i została "uruchomiona" po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Policja zatrzymała w sobotę podejrzanego o podpalenie w czasie marszu mieszkania. -36-latek ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców - poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyznę zatrzymano w Białymstoku, był zaskoczony, przygotowywał się do wyjazdu do jednego z krajów Beneluksu. Był on już wcześniej zatrzymywany m.in. za rozboje.

