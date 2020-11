Klementyna Suchanow w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:30

Rozmowa będzie dotyczyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji i trwających od 12 dni protestów przeciwników zaostrzenia prawa.

Klementyna Suchanow jest pisarką i redaktorką, a także aktywistką społeczną. Należy do Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który organizuje manifestacje.

Wyrok TK nie został opublikowany

Pod koniec października Rządowe Centrum Legislacji zapowiedziało, że wyrok TK zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw najpóźniej w poniedziałek 2 listopada. Tak się jednak nie stało. Rząd mówi o potrzebie wyciszenia społecznych emocji.

- W tej chwili wszyscy potrzebujemy spokoju i dyskusji wokół tego wyroku, wyciszenia emocji społecznych i spokojnej dyskusji w gronie ekspertów - prawników, lekarzy, etyków. Jestem przekonany, że taki moment na wyciszenie nastrojów pozwoli, aby taką dyskusję przeprowadzić - przyznał w trakcie wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

W podobnym tonie w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" wypowiedziała się była wicepremier Jadwiga Emilewicz. - Widzimy, że publikacji wyroku dziś jeszcze nie ma i myślę, że to dobrze, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy propozycję pana prezydenta. Jeśli Sejm zajmie się tą ustawą, to wydaje się zasadnym, by takiej publikacji, do zakończenia prac parlamentu, a przynajmniej przyjęcia ustawy przez Sejm, nie było - argumentowała Emilewicz.

30 października prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu własny projekt ustawy ws. aborcji.

jo/ polsatnews.pl, Polsat News